15-й тур
Реал Фарма
0 : 0
'38

Реал Фарма – Металл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок 15-го тура Второй лиги Украины состоится 2 апреля в 15:00

  • 02.04.2021 15:00
  • 778 просмотров
  • 2 комментария
Реал Фарма – Металл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Реал Фарма

В пятницу, 2 апреля, состоится поединок 15-го тура Второй лиги Украины (группа Б), в котором «Реал Фарма» примет харьковский «Металл».

Матч пройдет в Одессе на стадионе «Иван». Прямая трансляция встречи начнется в 15:00.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Alex Kozak
      Alex Kozak, 02.04.2021 14:56
    0
    Фомин хет-трик)
    Ссылка
    Igor Игорь
      Igor Игорь, 02.04.2021 14:38
    0
    Реал фарма это что то новое
    Ссылка
    Alex Kozak
      Alex Kozak, 02.04.2021 14:56
    0
    Фомин хет-трик)
    Ссылка
    Igor Игорь
      Igor Игорь, 02.04.2021 14:38
    0
    Реал фарма это что то новое
    Ссылка
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