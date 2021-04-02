Реал Фарма – Металл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 2 апреля, состоится поединок 15-го тура Второй лиги Украины (группа Б), в котором «Реал Фарма» примет харьковский «Металл».
Матч пройдет в Одессе на стадионе «Иван». Прямая трансляция встречи начнется в 15:00.
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Источник — Sport.ua
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