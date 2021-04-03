Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Бавария – это не просто Левандовски»

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино не считает, что травма Роберта Левандовски сильно упростит задачу парижан в четвертьфинальном противостоянии Лиги чемпионов с «Баварией»:
«Бавария» – не просто Левандовски, хоть это и невероятный футболист. Истинная сила «Баварии» – это команда. Этот клуб очень силен».
Напомним, сегодня ПСЖ из-за коронавируса потерял хавбека Марко Верратти.
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Источник — Le Parisien
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