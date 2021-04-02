ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек ПСЖ заразился коронавирусом

ПСЖ официально сообщил о том, что полузащитник команды Марко Верратти заразился коронавирусом. Игрок уже отправлен на самоизоляцию.

Верратти недавно вернулся из расположения сборной Италии, где была зафиксирована вспышка коронавируса. Заболели четверо представителей тренерского штаба и персонала команды, а также защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.

Таким образом, Верратти точно пропустит первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «Баварии». Он состоится 7 апреля.

В нынешнем сезоне на счету Верратти 6 ассистов в 26 матчах за ПСЖ во всех турнирах.