Один из лидеров Ювентуса заразился коронавирусом

«Ювентус» официально сообщил о том, что центральный защитник команды Леонардо Бонуччи сдал положительный тест на коронавирус после возвращения из сборной. Игрок уже отправлен на самоизоляцию.

Вчера в сборной Италии было выявлено несколько случаев заражения коронавирусом среди персонала команды. При этом все игроки и тренерский штаб команды перед вчерашним матчем с Литвой (победа 2:0) сдали негативные тесты на коронавирус.

В субботу, 3 апреля «Ювентус» в 29-м туре Серии А сыграет в дерби с «Торино». Неудача в этом матче может привести к отставке наставника команды Андреа Пирло.