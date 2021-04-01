Один из лидеров Ювентуса заразился коронавирусом

Болезнь нашли у защитника Леонардо Бонуччи

  • 01.04.2021 16:46
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Один из лидеров Ювентуса заразился коронавирусом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо Бонуччи

«Ювентус» официально сообщил о том, что центральный защитник команды Леонардо Бонуччи сдал положительный тест на коронавирус после возвращения из сборной. Игрок уже отправлен на самоизоляцию.

Вчера в сборной Италии было выявлено несколько случаев заражения коронавирусом среди персонала команды. При этом все игроки и тренерский штаб команды перед вчерашним матчем с Литвой (победа 2:0) сдали негативные тесты на коронавирус.

В субботу, 3 апреля «Ювентус» в 29-м туре Серии А сыграет в дерби с «Торино». Неудача в этом матче может привести к отставке наставника команды Андреа Пирло.

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Источник — ФК Ювентус

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