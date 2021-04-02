В субботу, 3 апреля, состоится матч двадцатого тура чемпионата Украины, в котором львовский «Рух» будет принимать луганскую «Зарю».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», арбитр Юрий Иванов даст стартовый свисток в 17:00.

«Рух» – «Заря». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу во Львове можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Заря», за которой можно следить здесь.