В субботу, 3 апреля, состоится матч двадцатого тура чемпионата Украины, в котором львовский «Рух» будет принимать луганскую «Зарю».
Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», арбитр Юрий Иванов даст стартовый свисток в 17:00.
«Рух» – «Заря». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Встречу во Львове можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Заря», за которой можно следить здесь.
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Источник — Sport.ua
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