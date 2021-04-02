В субботу 3 апреля пройдет матч 20-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Мариуполь» и «Ингулец».э

Игра пройдет в Харькове на стадионе «Металлист» и судить ее будет арбитр Виталий Романов из Днепра. Начало встречи в 14:00.

«Мариуполь» - «Ингулец». Прогноз и анонс на матч на матч чемпионата Украины.

Этот поединок будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Мариуполь» - «Ингулец», за которой можно следить здесь.