В субботу 3 апреля пройдет матч 20-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Мариуполь» и «Ингулец».э
Игра пройдет в Харькове на стадионе «Металлист» и судить ее будет арбитр Виталий Романов из Днепра. Начало встречи в 14:00.
«Мариуполь» - «Ингулец». Прогноз и анонс на матч на матч чемпионата Украины.
Этот поединок будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Мариуполь» - «Ингулец», за которой можно следить здесь.
Игорь Заржицкий, Sport.ua
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