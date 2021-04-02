Сложный интеллектуальный футбол. Чего хочет Шевченко от Ротаня?

Александр Денисов оценил последнее место молодежки на Antalya Cup

  • 02.04.2021 22:34
  • 667 просмотров
  • 1 комментарий
Сложный интеллектуальный футбол. Чего хочет Шевченко от Ротаня?
© УАФ. Руслан Ротань и Андрей Шевченко

Футбольный журналист Александр Денисов в авторской программе Денисов Time прокомментировал неутешительный результат молодежной сборной Украины на предсезонном турнире в Турции Antalya Cup:

«Наша молодежная сборная провела предсезонный турнир в Анталье, где заняла последнее место в группе, проиграв всем и вся, набрав один пункт.

В этом турнире Руслан Ротань просматривал ближайший резерв. Когда мы говорим о молодежке, очень важно понимать, какие смыслы мы вкладываем. Чего мы хотим от молодежной сборной? Выигрывать трофеи, мы хотим квалифицироваться куда-то, или же план для молодёжки должен быть другой.

Если мы говорим о молодёжке, то очень важны смыслы – выигрывать трофеи или работать на рост футболистов для главной команды. Чего хочет Андрей Шевченко от Руслана Ротаня? Он не хочет трофеев. Он хочет, чтобы Ротань экспериментировал и опробовал новые тактики. Важное условие: Шевченко хочет, чтобы наши ребята играли в сложный интеллектуальный футбол».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Денисов Time

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.04.2021 22:41
    +1
    Судя по всему - ничего
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.04.2021 22:41
    +1
    Судя по всему - ничего
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности