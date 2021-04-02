ВИДЕО. Курьез от VAR. Штрафной для Днепра-1? Нет, пенальти для Львова

2 апреля в матче 20-го тура УПЛ «Днепр-1» разгромил «Львов»

  • 02.04.2021 21:40
  • 2773 просмотра
  • 7 комментариев
ВИДЕО. Курьез от VAR. Штрафной для Днепра-1? Нет, пенальти для Львова
© Профутбол

2 апреля в матче 20-го тура УПЛ «Днепр-1» разгромил «Львов» (5:1).

Курьезный момент возник в середине второго тайма.  Судья назначил штрафной для «Днепра-1». Но после просмотра VAR целая атака была отмотана назад и назначен пенальти в ворота хозяев поля. Это позволило «Львову» забить гол престижа.

ГОЛ! 4:1. Алваро Тавареш, 71 мин (пен)

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Αἴᾱς
      Αἴᾱς, 02.04.2021 22:53
    0
    fifadinamo, 02.04.2021 22:21
    Верес отшлепал Черноморец по делу, не гони бред. В первой лиге рубилово - испания курит. А наши медиа тему не прокуривают что давно пора первую лигу на центральные каналы, а сколько получат львов или шахтер уже никому не интересно
    Куда уж деловей после красной и пенальти.
    Мне обе команды по фиг, но Вересу вернётся тем же.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 02.04.2021 22:49
    +1
    Очень жаль, что в украинском чемпионате, с довольно не плохой идее, сделали верх идиотизма.Все эти решения пацанов,которые сидят на мониторах,смахивают на мазохизм и подставу арбитров,которые бегают в поле. Такое впечатление, что наши арбитры перестали замечать нарушения в штрафной и только ждут сообщения от главного у монитора...Бред собачий... Но кому-то это очень нужно,просто так такой идиотизм над футболом делать не будут...Если так и далее пойдет,то скоро второй тайм будет начинаться отмены разных решений арбитра, вплоть до отмены голов,желтых и красных карточек, назначение пеналей и т.д.
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    Barsa_che
      Barsa_che, 02.04.2021 22:29
    +1
    Там и пенальти не было, слишком маленькое расстояние мяча от руки. А тем более через 5 минут после момента. Интересно, желтую карточку на Дубиньчаку, судья отменил? Штрафной же судья отменил, а значит и карточку должен отменить. Получается Дубиньчаку могли ноги оторвать, но это уже не считалось бы, так как за 5 минут перед этим должен был быть пенальти, хоть и очень сомнительный. Это уже не бред, а какой то маразм.
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    fifadinamo
      fifadinamo, 02.04.2021 22:21
    +1
    Αἴᾱς, 02.04.2021 22:08
    Полный бред. Так можно и пол тайма отмотать по щучьему велению.
    Арановский там спал у мониторов? Потому что Верес его закормил за убийство Черноморца во Львове.)
    Верес отшлепал Черноморец по делу, не гони бред. В первой лиге рубилово - испания курит. А наши медиа тему не прокуривают что давно пора первую лигу на центральные каналы, а сколько получат львов или шахтер уже никому не интересно
    Ссылка
    fifadinamo
      fifadinamo, 02.04.2021 22:16
    +3
    Следующий этап пробивание пенальти за прошлый матч и удвление половины команды за нарушение ПДД клубным автобусом...
    Может для равновесия выпускать суддей с "полной экипировкой" - системник на плечи, монитор на кумпол, может мозги с землей уравновесятся
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    Αἴᾱς
      Αἴᾱς, 02.04.2021 22:08
    +1
    Полный бред. Так можно и пол тайма отмотать по щучьему велению.
    Арановский там спал у мониторов? Потому что Верес его закормил за убийство Черноморца во Львове.)
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    andre_lui
      andre_lui, 02.04.2021 22:06
    +9
    Бред! Нужно Вар использовать по требованию одной из команд. Скажем так по три попытки у каждой. И сразу нужно заявлять пока епизод актуален. А не в конце матча, когда 0 : 3 отмотать назад и отменить все голы и назначить вместо них пенальти в другие ворота. Я, конечно, утрирую, но тенденция мягко говоря не очень!!!
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    andre_lui
      andre_lui, 02.04.2021 22:06
    +9
    Бред! Нужно Вар использовать по требованию одной из команд. Скажем так по три попытки у каждой. И сразу нужно заявлять пока епизод актуален. А не в конце матча, когда 0 : 3 отмотать назад и отменить все голы и назначить вместо них пенальти в другие ворота. Я, конечно, утрирую, но тенденция мягко говоря не очень!!!
    Ссылка
    fifadinamo
      fifadinamo, 02.04.2021 22:16
    +3
    Следующий этап пробивание пенальти за прошлый матч и удвление половины команды за нарушение ПДД клубным автобусом...
    Может для равновесия выпускать суддей с "полной экипировкой" - системник на плечи, монитор на кумпол, может мозги с землей уравновесятся
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 02.04.2021 22:49
    +1
    Очень жаль, что в украинском чемпионате, с довольно не плохой идее, сделали верх идиотизма.Все эти решения пацанов,которые сидят на мониторах,смахивают на мазохизм и подставу арбитров,которые бегают в поле. Такое впечатление, что наши арбитры перестали замечать нарушения в штрафной и только ждут сообщения от главного у монитора...Бред собачий... Но кому-то это очень нужно,просто так такой идиотизм над футболом делать не будут...Если так и далее пойдет,то скоро второй тайм будет начинаться отмены разных решений арбитра, вплоть до отмены голов,желтых и красных карточек, назначение пеналей и т.д.
    Ссылка
    Barsa_che
      Barsa_che, 02.04.2021 22:29
    +1
    Там и пенальти не было, слишком маленькое расстояние мяча от руки. А тем более через 5 минут после момента. Интересно, желтую карточку на Дубиньчаку, судья отменил? Штрафной же судья отменил, а значит и карточку должен отменить. Получается Дубиньчаку могли ноги оторвать, но это уже не считалось бы, так как за 5 минут перед этим должен был быть пенальти, хоть и очень сомнительный. Это уже не бред, а какой то маразм.
    Ссылка
    fifadinamo
      fifadinamo, 02.04.2021 22:21
    +1
    Αἴᾱς, 02.04.2021 22:08
    Полный бред. Так можно и пол тайма отмотать по щучьему велению.
    Арановский там спал у мониторов? Потому что Верес его закормил за убийство Черноморца во Львове.)
    Верес отшлепал Черноморец по делу, не гони бред. В первой лиге рубилово - испания курит. А наши медиа тему не прокуривают что давно пора первую лигу на центральные каналы, а сколько получат львов или шахтер уже никому не интересно
    Ссылка
    Αἴᾱς
      Αἴᾱς, 02.04.2021 22:08
    +1
    Полный бред. Так можно и пол тайма отмотать по щучьему велению.
    Арановский там спал у мониторов? Потому что Верес его закормил за убийство Черноморца во Львове.)
    Ссылка
    Αἴᾱς
      Αἴᾱς, 02.04.2021 22:53
    0
    fifadinamo, 02.04.2021 22:21
    Верес отшлепал Черноморец по делу, не гони бред. В первой лиге рубилово - испания курит. А наши медиа тему не прокуривают что давно пора первую лигу на центральные каналы, а сколько получат львов или шахтер уже никому не интересно
    Куда уж деловей после красной и пенальти.
    Мне обе команды по фиг, но Вересу вернётся тем же.
    Ссылка
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