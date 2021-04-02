ВИДЕО. Курьез от VAR. Штрафной для Днепра-1? Нет, пенальти для Львова

2 апреля в матче 20-го тура УПЛ «Днепр-1» разгромил «Львов» (5:1).
Курьезный момент возник в середине второго тайма. Судья назначил штрафной для «Днепра-1». Но после просмотра VAR целая атака была отмотана назад и назначен пенальти в ворота хозяев поля. Это позволило «Львову» забить гол престижа.
ГОЛ! 4:1. Алваро Тавареш, 71 мин (пен)
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Источник — Sport.ua
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Мне обе команды по фиг, но Вересу вернётся тем же.
Арановский там спал у мониторов? Потому что Верес его закормил за убийство Черноморца во Львове.)
Может для равновесия выпускать суддей с "полной экипировкой" - системник на плечи, монитор на кумпол, может мозги с землей уравновесятся
Арановский там спал у мониторов? Потому что Верес его закормил за убийство Черноморца во Львове.)
Может для равновесия выпускать суддей с "полной экипировкой" - системник на плечи, монитор на кумпол, может мозги с землей уравновесятся
Арановский там спал у мониторов? Потому что Верес его закормил за убийство Черноморца во Львове.)
Арановский там спал у мониторов? Потому что Верес его закормил за убийство Черноморца во Львове.)
Мне обе команды по фиг, но Вересу вернётся тем же.
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