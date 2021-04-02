ДЕНИСОВ: «Красников сказал, что с Тайсоном всегда были проблемы»

Специалист прокомментировал ситуацию с бразильским хавбеком «горняков»

  • 02.04.2021 17:41
  • 1130 просмотров
  • 4 комментария
ДЕНИСОВ: «Красников сказал, что с Тайсоном всегда были проблемы»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов поделился мнением о ситуации с 33-летним бразильским хавбеком «горняков» Тайсоном, который хочет поскорее уйти из донецкого клуба.

«Я уже со многими людьми разговаривал насчет поступка Тайсона. Говорил и с первым его наставником Евгением Красниковым. Если вы помните, именно с «Металлиста» начинался карьерный путь Тайсона в Украине. Евгений поведал о том, что с Тайсоном всегда были проблемы: он такой сумасшедший, взбалмошный, скандальный и где-то ведет себя как абсолютный ребенок. Тайсон сам из многодетной семьи, у них было одиннадцать детей, а Тайсон был самым младшим ребенком.

Красников сказал, что абсолютно не поддерживает поведение Тайсона и очень сожалеет о том, что игрок покинет Украину не со щитом, а на щите. Он мог уехать с высоко поднятой головой, а в конце полностью смазал свое выступление в Украине. Я уже об этом говорил несколько раз, на сегодняшний день «Шахтер» не предлагает Тайсону новый контракт. Также «Шахтер» не готов досрочно отпустить Тайсона.

Если говорить о той информации, которая появилась в бразильских СМИ, что есть вариант по покупке, и Тайсон станет частью сделки с Винисиусом Тобиасом, тогда, возможно, он сможет уехать раньше. Но вы же понимаете, это латиноамериканский рынок, и там может все измениться в последние минуты. На сегодняшний день позиция «Шахтера» — Тайсон останется в команде и будет в дубле как бы там ни складывались какие-то слухи. А Винисиус Тобиас если и станет игроком Шахтера, то не сразу сможет пополнить команду, так как ему 17 лет, и он сможет присоединиться к «горнякам» только через год», — рассказал Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(7 голосов)

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Комментарии
    dd dent
      dd dent, 02.04.2021 18:37
    -1
    Владимир Копяк, 02.04.2021 18:34
    В слова Красникова есть ключевые слова по отношению к Тайсону - сумашедший,взбаламошенныйСкандальный А такое поведение футболиста ничего не напоминает? Так ведут себя люди,регулярно принимающие наркоту,это вам любой врач-нарколог скажет. Может действительно все беды у Тайсона от такой зависимости? И если руководство шахтеров знали об этом,то такое безответственное отношение к проблемам игрока не делает им чести...
    И шо его тесты не спалили бы да и вряд ли принимая можно носиться по полю до 33-х
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 02.04.2021 18:34
    +1
    В слова Красникова есть ключевые слова по отношению к Тайсону - сумашедший,взбаламошенныйСкандальный А такое поведение футболиста ничего не напоминает? Так ведут себя люди,регулярно принимающие наркоту,это вам любой врач-нарколог скажет. Может действительно все беды у Тайсона от такой зависимости? И если руководство шахтеров знали об этом,то такое безответственное отношение к проблемам игрока не делает им чести...
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 02.04.2021 18:29
    -1
    О, начался слив макакича, не оч то красиво со стороны причастных к клубу развозить г**но по лопате, развелись и развелись, шо уже по трубам гонять
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 02.04.2021 17:51
    +1
    Шахтер невиноватый, Тайсон сам пришел!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 02.04.2021 18:34
    +1
    В слова Красникова есть ключевые слова по отношению к Тайсону - сумашедший,взбаламошенныйСкандальный А такое поведение футболиста ничего не напоминает? Так ведут себя люди,регулярно принимающие наркоту,это вам любой врач-нарколог скажет. Может действительно все беды у Тайсона от такой зависимости? И если руководство шахтеров знали об этом,то такое безответственное отношение к проблемам игрока не делает им чести...
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 02.04.2021 17:51
    +1
    Шахтер невиноватый, Тайсон сам пришел!
    Ссылка
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