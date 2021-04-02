ДЕНИСОВ: «Красников сказал, что с Тайсоном всегда были проблемы»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов поделился мнением о ситуации с 33-летним бразильским хавбеком «горняков» Тайсоном, который хочет поскорее уйти из донецкого клуба.

«Я уже со многими людьми разговаривал насчет поступка Тайсона. Говорил и с первым его наставником Евгением Красниковым. Если вы помните, именно с «Металлиста» начинался карьерный путь Тайсона в Украине. Евгений поведал о том, что с Тайсоном всегда были проблемы: он такой сумасшедший, взбалмошный, скандальный и где-то ведет себя как абсолютный ребенок. Тайсон сам из многодетной семьи, у них было одиннадцать детей, а Тайсон был самым младшим ребенком.

Красников сказал, что абсолютно не поддерживает поведение Тайсона и очень сожалеет о том, что игрок покинет Украину не со щитом, а на щите. Он мог уехать с высоко поднятой головой, а в конце полностью смазал свое выступление в Украине. Я уже об этом говорил несколько раз, на сегодняшний день «Шахтер» не предлагает Тайсону новый контракт. Также «Шахтер» не готов досрочно отпустить Тайсона.

Если говорить о той информации, которая появилась в бразильских СМИ, что есть вариант по покупке, и Тайсон станет частью сделки с Винисиусом Тобиасом, тогда, возможно, он сможет уехать раньше. Но вы же понимаете, это латиноамериканский рынок, и там может все измениться в последние минуты. На сегодняшний день позиция «Шахтера» — Тайсон останется в команде и будет в дубле как бы там ни складывались какие-то слухи. А Винисиус Тобиас если и станет игроком Шахтера, то не сразу сможет пополнить команду, так как ему 17 лет, и он сможет присоединиться к «горнякам» только через год», — рассказал Денисов.