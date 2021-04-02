Президент Сан-Паулу предлагает Динамо рассрочку по трансферу Че Че

Бразильцы переживают кризис

  • 02.04.2021 14:45
  • 631 просмотр
  • 2 комментария
Президент Сан-Паулу предлагает Динамо рассрочку по трансферу Че Че
© ФК Динамо Киев. Че Че

Президент «Сан-Паулу» Жулио Казарес рассказал, как клуб собирается погашать задолженность перед киевским «Динамо» по трансферу Че-Че.
 
«Сан-Паулу» заплатил небольшую комиссию. Наш долг перед «Динамо» составляет 22 миллиона реалов (3,27 млн евро – прим.).

Мы предлагаем «Динамо» рассрочку – деньги поступают киевскому клубу понемногу каждый месяц. У нас есть доход от Хелиньйо, который находится в «Брагантино» - клуб, который воспользуется правом выкупа.

Сейчас перед нами стоит непростая задача, но мы должны «ремонтировать самолет во время полета», – сказал Казарес.

В 2019-м году «Динамо» получило за трансфер Че-Че 1,75 млн евро из 5 необходимых. Последний раз украинский клуб получал деньги от бразильцев еще в марте 2019 года, а остальная сумма была разбита на платежи, которые южноамериканский клуб просрочил.

«Динамо» весной минувшего года обратилось в ФИФА, и в ближайшие два месяца, как ожидается, организация вынесет свой вердикт по делу.

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Источник — UOL Esporte

(2 голоса)

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Комментарии
    Hemingway
      Hemingway, 02.04.2021 15:33
    0
    "У нас є дохід від Хеліньйо, який знаходиться в «Брагантіно» - клуб, який скористається правом викупу."
    Такий собі план якщо чесно.
    Ссылка
    bonv
      bonv, 02.04.2021 14:51
    +1
    розповідати і я вмію. Бабло гони!
    Ссылка
    bonv
      bonv, 02.04.2021 14:51
    +1
    розповідати і я вмію. Бабло гони!
    Ссылка
    Hemingway
      Hemingway, 02.04.2021 15:33
    0
    "У нас є дохід від Хеліньйо, який знаходиться в «Брагантіно» - клуб, який скористається правом викупу."
    Такий собі план якщо чесно.
    Ссылка
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