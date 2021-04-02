АНДРОНОВ: «Предвижу большие проблемы у Черчесова на Евро с финнами»

Российский комментатор Алексей Андронов после просмотра матча отбора ЧМ-2022 Украина – Финляндия (1:1) твердо убежден в том, что сборная его страны будет иметь большие проблемы с финнами на Евро-2020.

«Посмотрел матч Украина – Финляндия. Предвижу большие проблемы у Черчесова на Евро именно со сборной Финляндии. Эта команда отлично «зеркалит» соперника и будет играть в пять защитников», – отметил Андронов в эфире программы «Андронов vs Шмурнов» на YouTube.

Отметим, что в группе с Россией и Финляндией также сыграют Бельгия и Дания.