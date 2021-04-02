АНДРОНОВ: «Предвижу большие проблемы у Черчесова на Евро с финнами»

Известный комментатор посмотрел матч Украина – Финляндия

  • 02.04.2021 12:40
  • 1108 просмотров
  • 4 комментария
АНДРОНОВ: «Предвижу большие проблемы у Черчесова на Евро с финнами»
© УАФ

Российский комментатор Алексей Андронов после просмотра матча отбора ЧМ-2022 Украина – Финляндия (1:1) твердо убежден в том, что сборная его страны будет иметь большие проблемы с финнами на Евро-2020.

«Посмотрел матч Украина – Финляндия. Предвижу большие проблемы у Черчесова на Евро именно со сборной Финляндии. Эта команда отлично «зеркалит» соперника и будет играть в пять защитников», – отметил Андронов в эфире программы «Андронов vs Шмурнов» на YouTube.

Отметим, что в группе с Россией и Финляндией также сыграют Бельгия и Дания.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(4 голоса)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 02.04.2021 13:44
    +2
    Ничего страшного. Россия в любом случае ниже четвертого места в своей группе не займет.
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 02.04.2021 13:40
    +2
    Владимир Копяк, 02.04.2021 13:04
    Напрасны страхи, никаких проблем у расеян не будет. Вспомните странные победы этой сборной на ЧМ 2018 над Испанией и другими командами, а тут какая-то Суоми...
    Финны не сильно любят русских, это если мягко говорю, так что там будет хорошая мотивация.
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    Allegro_Barbaro
      Allegro_Barbaro, 02.04.2021 13:20
    0
    Враховуючи наявність в тій групі Бельгії і Данії, яка зараз просто в монструозній формі (3 перемоги підряд, 14 забитих і 0 пропущених), і це все не проти карликів), то я б фіннами ще не дуже сильно переймався))
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    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 02.04.2021 13:04
    -3
    Напрасны страхи, никаких проблем у расеян не будет. Вспомните странные победы этой сборной на ЧМ 2018 над Испанией и другими командами, а тут какая-то Суоми...
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 02.04.2021 13:44
    +2
    Ничего страшного. Россия в любом случае ниже четвертого места в своей группе не займет.
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 02.04.2021 13:40
    +2
    Владимир Копяк, 02.04.2021 13:04
    Напрасны страхи, никаких проблем у расеян не будет. Вспомните странные победы этой сборной на ЧМ 2018 над Испанией и другими командами, а тут какая-то Суоми...
    Финны не сильно любят русских, это если мягко говорю, так что там будет хорошая мотивация.
    Ссылка
    Allegro_Barbaro
      Allegro_Barbaro, 02.04.2021 13:20
    0
    Враховуючи наявність в тій групі Бельгії і Данії, яка зараз просто в монструозній формі (3 перемоги підряд, 14 забитих і 0 пропущених), і це все не проти карликів), то я б фіннами ще не дуже сильно переймався))
    Ссылка
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