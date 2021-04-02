Марта Костюк не сыграет на грунтовом турнире в Чарльстоне

Украинка снялась с соревнований

  • 02.04.2021 10:41
  • 352 просмотра
  • 5 комментариев
Марта Костюк не сыграет на грунтовом турнире в Чарльстоне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк не сыграет на следующей неделе на турнире WTA 500 в Чарльстоне, как об этом сообщалось ранее.

Отметим, что она проходила в основную сетку, но приняла решение сняться.

Последним на данный момент турниром украинки были соревнования в Майами, где Марта проиграла в первом круге. До этого 18-летняя теннисистка перенесла COVID-19.

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Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

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Комментарии
    sv_2000
    online
      sv_2000, 02.04.2021 11:50
    +1
    Sashamar, 02.04.2021 11:31
    Ви наслідки Covid'а добре собі уявляєте?
    И, собственно, я Марту не обвиняю, а просто сожалею о ситуации, если че)))
    Кстати, еще любопытный реальный факт, не из области страшилок. У меня жена гос служащая, им предложили бесплатно сдать тест на антитела. Так вот ее отдел (5 человек) сдали. У всех (!) тела обнаружились. При этом официально болели двое. К чему это я. К тому, что в Украине реально болели в разной форме на много больше людей, чем указано в официальной статистике. Читал статью, где при помощи простого сравнения Украины с США соотношения положительных тестов в общем количестве взятых тестов на ковид выводится цифра 19 млн инфицированных в Украине с начала пандемии. Я этой цифре верю. В США просто тестируются все подряд, а у нас только с симптомами, да и то не всегда. У меня жена потеряла нюх, у меня в это же время непонятная скачущая температура целую неделю, нам врач-лор жене прямым текстом, оно вам надо тестироваться? Лечи свой гайморит и не парься.
    У большинства людей ковид проходит в легких формах или даже совсем бессимптомно. Вот пожилых людей, людей с ослабленным иммунитетом, да, часто проблемы.
    Слабо верю, что молодая, здоровая девушка - спортсменка, прям, дико страдает от последствий ковида. Хоть, конечно, исключать ничего нельзя. Может, Мартта сама потом прояснит.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 02.04.2021 11:36
    +1
    Sashamar, 02.04.2021 11:31
    Ви наслідки Covid'а добре собі уявляєте?
    Представляю, сам болел. Особых проблем не было, понимаю, что это индивидуально.
    Марта играла недавно с Пиронковой в Маями. Я матч смотрел, изможденной Марта не выглядела.
    Не надо этот ковид совать на все случаи жизни, на нем свет клином не сошелся.
    Ссылка
    Sashamar
      Sashamar, 02.04.2021 11:31
    0
    sv_2000, 02.04.2021 11:27
    Ну что ж так играет мало Марта? Первый турнир сезона настроил на позитив, казалось, что должен пойти рейтинговый подъем. А потом все наперекосяк.(((
    Ви наслідки Covid'а добре собі уявляєте?
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 02.04.2021 11:27
    -1
    Ну что ж так играет мало Марта? Первый турнир сезона настроил на позитив, казалось, что должен пойти рейтинговый подъем. А потом все наперекосяк.(((
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    Александр Ад
      Александр Ад, 02.04.2021 10:49
    -1
    одной Элине теперь за всех отдуваться,а впереди игра с Японией
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    sv_2000
    online
      sv_2000, 02.04.2021 11:50
    +1
    Sashamar, 02.04.2021 11:31
    Ви наслідки Covid'а добре собі уявляєте?
    И, собственно, я Марту не обвиняю, а просто сожалею о ситуации, если че)))
    Кстати, еще любопытный реальный факт, не из области страшилок. У меня жена гос служащая, им предложили бесплатно сдать тест на антитела. Так вот ее отдел (5 человек) сдали. У всех (!) тела обнаружились. При этом официально болели двое. К чему это я. К тому, что в Украине реально болели в разной форме на много больше людей, чем указано в официальной статистике. Читал статью, где при помощи простого сравнения Украины с США соотношения положительных тестов в общем количестве взятых тестов на ковид выводится цифра 19 млн инфицированных в Украине с начала пандемии. Я этой цифре верю. В США просто тестируются все подряд, а у нас только с симптомами, да и то не всегда. У меня жена потеряла нюх, у меня в это же время непонятная скачущая температура целую неделю, нам врач-лор жене прямым текстом, оно вам надо тестироваться? Лечи свой гайморит и не парься.
    У большинства людей ковид проходит в легких формах или даже совсем бессимптомно. Вот пожилых людей, людей с ослабленным иммунитетом, да, часто проблемы.
    Слабо верю, что молодая, здоровая девушка - спортсменка, прям, дико страдает от последствий ковида. Хоть, конечно, исключать ничего нельзя. Может, Мартта сама потом прояснит.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 02.04.2021 11:36
    +1
    Sashamar, 02.04.2021 11:31
    Ви наслідки Covid'а добре собі уявляєте?
    Представляю, сам болел. Особых проблем не было, понимаю, что это индивидуально.
    Марта играла недавно с Пиронковой в Маями. Я матч смотрел, изможденной Марта не выглядела.
    Не надо этот ковид совать на все случаи жизни, на нем свет клином не сошелся.
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 02.04.2021 11:31
    0
    sv_2000, 02.04.2021 11:27
    Ну что ж так играет мало Марта? Первый турнир сезона настроил на позитив, казалось, что должен пойти рейтинговый подъем. А потом все наперекосяк.(((
    Ви наслідки Covid'а добре собі уявляєте?
    Ссылка
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