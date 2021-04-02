Марта Костюк не сыграет на грунтовом турнире в Чарльстоне

Украинская теннисистка Марта Костюк не сыграет на следующей неделе на турнире WTA 500 в Чарльстоне, как об этом сообщалось ранее.
Отметим, что она проходила в основную сетку, но приняла решение сняться.
Последним на данный момент турниром украинки были соревнования в Майами, где Марта проиграла в первом круге. До этого 18-летняя теннисистка перенесла COVID-19.
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Источник — Большой теннис Украины
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Кстати, еще любопытный реальный факт, не из области страшилок. У меня жена гос служащая, им предложили бесплатно сдать тест на антитела. Так вот ее отдел (5 человек) сдали. У всех (!) тела обнаружились. При этом официально болели двое. К чему это я. К тому, что в Украине реально болели в разной форме на много больше людей, чем указано в официальной статистике. Читал статью, где при помощи простого сравнения Украины с США соотношения положительных тестов в общем количестве взятых тестов на ковид выводится цифра 19 млн инфицированных в Украине с начала пандемии. Я этой цифре верю. В США просто тестируются все подряд, а у нас только с симптомами, да и то не всегда. У меня жена потеряла нюх, у меня в это же время непонятная скачущая температура целую неделю, нам врач-лор жене прямым текстом, оно вам надо тестироваться? Лечи свой гайморит и не парься.
У большинства людей ковид проходит в легких формах или даже совсем бессимптомно. Вот пожилых людей, людей с ослабленным иммунитетом, да, часто проблемы.
Слабо верю, что молодая, здоровая девушка - спортсменка, прям, дико страдает от последствий ковида. Хоть, конечно, исключать ничего нельзя. Может, Мартта сама потом прояснит.
Марта играла недавно с Пиронковой в Маями. Я матч смотрел, изможденной Марта не выглядела.
Не надо этот ковид совать на все случаи жизни, на нем свет клином не сошелся.
Кстати, еще любопытный реальный факт, не из области страшилок. У меня жена гос служащая, им предложили бесплатно сдать тест на антитела. Так вот ее отдел (5 человек) сдали. У всех (!) тела обнаружились. При этом официально болели двое. К чему это я. К тому, что в Украине реально болели в разной форме на много больше людей, чем указано в официальной статистике. Читал статью, где при помощи простого сравнения Украины с США соотношения положительных тестов в общем количестве взятых тестов на ковид выводится цифра 19 млн инфицированных в Украине с начала пандемии. Я этой цифре верю. В США просто тестируются все подряд, а у нас только с симптомами, да и то не всегда. У меня жена потеряла нюх, у меня в это же время непонятная скачущая температура целую неделю, нам врач-лор жене прямым текстом, оно вам надо тестироваться? Лечи свой гайморит и не парься.
У большинства людей ковид проходит в легких формах или даже совсем бессимптомно. Вот пожилых людей, людей с ослабленным иммунитетом, да, часто проблемы.
Слабо верю, что молодая, здоровая девушка - спортсменка, прям, дико страдает от последствий ковида. Хоть, конечно, исключать ничего нельзя. Может, Мартта сама потом прояснит.
Марта играла недавно с Пиронковой в Маями. Я матч смотрел, изможденной Марта не выглядела.
Не надо этот ковид совать на все случаи жизни, на нем свет клином не сошелся.
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