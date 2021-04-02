Марта Костюк не сыграет на грунтовом турнире в Чарльстоне

Украинская теннисистка Марта Костюк не сыграет на следующей неделе на турнире WTA 500 в Чарльстоне, как об этом сообщалось ранее.

Отметим, что она проходила в основную сетку, но приняла решение сняться.

Последним на данный момент турниром украинки были соревнования в Майами, где Марта проиграла в первом круге. До этого 18-летняя теннисистка перенесла COVID-19.