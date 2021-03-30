Костюк выступит на турнире WTA в Чарльстоне

81-я ракетка мира Марта Костюк вошла в список участников основной сетки турнира WTA в Черльстоне (США). На него заявились шесть представительниц топ-20 рейтинга WTA.

Турнир в Чарльстоне пройдет с 5 по 11 апреля. Это будет первый грунтовой турнир WTA в нынешнем сезоне.

Ранее Костюк вылетела в первом раунде турнира WTA в Майами.