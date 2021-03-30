Костюк выступит на турнире WTA в Чарльстоне

81-я ракетка мира Марта Костюк вошла в список участников основной сетки турнира WTA в Черльстоне (США). На него заявились шесть представительниц топ-20 рейтинга WTA.
Турнир в Чарльстоне пройдет с 5 по 11 апреля. Это будет первый грунтовой турнир WTA в нынешнем сезоне.
Ранее Костюк вылетела в первом раунде турнира WTA в Майами.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Большой теннис Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.