БЕССМЕРТНЫЙ: «Неделю говорю ребятам, что после Шахтера будет тяжелее»

Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный поделился ожиданиями от матча с «Днепром-1» в 20-м туре УПЛ.

Напомним, что в предыдущем туре львовская команда обыграла «Шахтер».

«Как после победы над «Шахтером»? Мы уже целую неделю на эту тему говорим с ребятами. Предупреждаем их, что теперь нам будет еще тяжелее. Мы сделали большой шаг вперед, но надо и дальше поддерживать направление, которое мы выбрали.

Можем взять очки против «Днепра-1» за счет организации, самоотдачи, уверенности в свои силы», - сказал Бессмертный.

Матч «Днепр-1» - «Львов» состоится в пятницу, 2 апреля. Начало 19:00.