БЕССМЕРТНЫЙ: «Неделю говорю ребятам, что после Шахтера будет тяжелее»

Наставник «Львова» – о матче с «Днепром-1»

  • 02.04.2021 08:56
  • 265 просмотров
  • 0 комментариев
БЕССМЕРТНЫЙ: «Неделю говорю ребятам, что после Шахтера будет тяжелее»
© ФК Заря. Анатолий Бессмертный

Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный поделился ожиданиями от матча с «Днепром-1» в 20-м туре УПЛ.

Напомним, что в предыдущем туре львовская команда обыграла «Шахтер». 

«Как после победы над «Шахтером»? Мы уже целую неделю на эту тему говорим с ребятами. Предупреждаем их, что теперь нам будет еще тяжелее. Мы сделали большой шаг вперед, но надо и дальше поддерживать направление, которое мы выбрали.

Можем взять очки против «Днепра-1» за счет организации, самоотдачи, уверенности в свои силы», - сказал Бессмертный.

Матч «Днепр-1» - «Львов» состоится в пятницу, 2 апреля. Начало 19:00.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности