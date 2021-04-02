Александр АЛИЕВ: «Украинцы думали, что налегке пройдут казахов»

Специалист поделился впечатлениями от матча отбора на ЧМ-2022

  • 02.04.2021 04:48
  • 382 просмотра
  • 1 комментарий
Александр АЛИЕВ: «Украинцы думали, что налегке пройдут казахов»
© znaj.ua. Александр Алиев

Бывший полузащитник сборной Украины и казахстанского «Тараза» Александр Алиев прокомментировал ничью украинской национальной команды с Казахстаном (1:1) в поединке отбора на ЧМ-2022.

«Команда у вас хорошая. Всегда с Казахстаном было играть тяжело, но еще раз могу сказать, что сейчас все научились играть в футбол. Организованно казахи сыграли на выезде, добились своего, забили гол и увезли одно очко из Украины.

Реакция в Украине? Я не слежу за этим... Конечно, это неприятно как болельщикам, так и команде. Думали, наверное, что налегке пройдут казахов, но сейчас все научились играть в футбол. Украина с Францией на выезде показала, что все могут играть, и легких игр не будет. Это отбор на чемпионат мира», — отметил Алиев.

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Источник — Sports.kz

(2 голоса)

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Комментарии
    Dfs2262ar
      Dfs2262ar, 02.04.2021 05:54
    0
    А когда этот хрон стал специалистом?
    Ссылка
    Dfs2262ar
      Dfs2262ar, 02.04.2021 05:54
    0
    А когда этот хрон стал специалистом?
    Ссылка
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