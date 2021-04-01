Реал Мадрид

В субботу, 3-го апреля, в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано» в рамках матча 29-го тура испанской Примеры местный «Реал» примет «Эйбар». Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени.

«Реал»

Мадридцы продолжают погоню за «Барселоной» и «Атлетико». Сейчас команда Зинедина Зидана имеет в своем активе 60 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Сливочные» отстают от лидирующего «Атлетико» на шесть пунктов, поэтому вся борьба за чемпионский титул еще впереди. Особенно учитывая тот факт, что «королевский клуб» не проигрывает во всех турнирах с 30 января. Тогда команда из столицы Испании сенсационно уступила «Леванте». После этого в Ла Лиге были победы над «Уэской», «Хетафе», «Валенсией», «Вальядолидом», «Эльче» и «Сельтой», а также ничьи с «Реалом Сосьедад» и «Атлетико».

Помимо чемпионата Испании «Реал» также продолжает борьбу в Лиге чемпионов. «Сливочные» уже прошли «Аталанту» Руслана Малиновского и Виктора Коваленко, а в четвертьфинале им предстоит сразиться с «Ливерпулем». Андрея Лунина и его команду ждет непростое испытания. Матч с мерсисайдцами запланирован уже на 6 апреля, а сразу после него, 10 апреля, мадридцев ждет игра с «Барселоной» в Примере, поэтому вполне возможно, что в поединке с «Эйбаром» будет использована ротация состава.

Точно не примут участие в этой игре Серхио Рамос, Тони Кроос, Федерико Вальверде и Эден Азар.

«Эйбар»

«Оружейники» сейчас находятся в зоне вылета и продолжают борьбу за выживание. «Эйбар» имеет в своем активе 23 очка и идет восемнадцатым. От спасительного места его отделяет лишь два пункта, столько же – от последней позиции. Поэтому плотность в турнирной таблице очень велика и спрогнозировать исход борьбы за выживание очень сложно. Команда Хосе Луиса Мендилибара забила в текущем сезоне лишь 22 мяча. Столько же забил только «Хетафе». Это худший результат в лиге. Однако «Эйбар» и пропустил лишь 33 раза, а это, между прочим, восьмой результат в Примере. Можно сделать вывод, что игры команды получаются малорезультативными.

«Эйбар» не может выиграть уже на протяжении 12 матчей во всех турнирах. Последний раз «оружейники» уходили с поля в качестве победителя еще 7 января, когда в Кубке Испании переиграли скромный «Лас-Росас».

У «Эйбара» также есть потери. Не помогут команде в этой игре Педро Бигас, Роберто Корреа, Коте, Йосинори Муто и Эспосито. Все они травмированы.

История встреч

Команды сходились между собой на футбольном поле только 15 раз. 12 побед на счету «Реала», один раз выиграл «Эйбар» и дважды была зафиксирована ничья.

В первом круге «Реал» на выезде добыл уверенную победу со счетом 3:1. На голы Карима Бензема, Луки Модрича и Лукаса «Эйбар» смог ответить лишь одним точным ударом в исполнении Гарсии Кике.

Ориентировочные составы:

«Реал»: Куртуа, Лукас, Варан, Начо, Менди, Каземиро, Иско, Модрич, Винисиус, Бензема, Асенсио.

«Эйбар»: Дмитрович, Рафа, Арбилья, Оливейра, Посо, Альварес, Диоп, Родригес, Гарсия, Сальватьерра, Кике.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой хозяев поля, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.35 по линии Parimatch.

3 апреля, суббота