29-й тур
Реал Мадрид
0 : 0
Эйбар
03.04.2021 17:15   ТВ-трансляция: 

Реал – Эйбар. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

«Сливочные» в погоне за лидерами

  • 01.04.2021 19:46
  • 127 просмотров
  • 0 комментариев
Реал – Эйбар. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
© as.com

В субботу, 3-го апреля, в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано» в рамках матча 29-го тура испанской Примеры местный «Реал» примет «Эйбар». Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени.

«Реал»

Мадридцы продолжают погоню за «Барселоной» и «Атлетико». Сейчас команда Зинедина Зидана имеет в своем активе 60 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Сливочные» отстают от лидирующего «Атлетико» на шесть пунктов, поэтому вся борьба за чемпионский титул еще впереди. Особенно учитывая тот факт, что «королевский клуб» не проигрывает во всех турнирах с 30 января. Тогда команда из столицы Испании сенсационно уступила «Леванте». После этого в Ла Лиге были победы над «Уэской», «Хетафе», «Валенсией», «Вальядолидом», «Эльче» и «Сельтой», а также ничьи с «Реалом Сосьедад» и «Атлетико».

Помимо чемпионата Испании «Реал» также продолжает борьбу в Лиге чемпионов. «Сливочные» уже прошли «Аталанту» Руслана Малиновского и Виктора Коваленко, а в четвертьфинале им предстоит сразиться с «Ливерпулем». Андрея Лунина и его команду ждет непростое испытания. Матч с мерсисайдцами запланирован уже на 6 апреля, а сразу после него, 10 апреля, мадридцев ждет игра с «Барселоной» в Примере, поэтому вполне возможно, что в поединке с «Эйбаром» будет использована ротация состава.

Точно не примут участие в этой игре Серхио Рамос, Тони Кроос, Федерико Вальверде и Эден Азар.

«Эйбар»

«Оружейники» сейчас находятся в зоне вылета и продолжают борьбу за выживание. «Эйбар» имеет в своем активе 23 очка и идет восемнадцатым. От спасительного места его отделяет лишь два пункта, столько же – от последней позиции. Поэтому плотность в турнирной таблице очень велика и спрогнозировать исход борьбы за выживание очень сложно. Команда Хосе Луиса Мендилибара забила в текущем сезоне лишь 22 мяча. Столько же забил только «Хетафе». Это худший результат в лиге. Однако «Эйбар» и пропустил лишь 33 раза, а это, между прочим, восьмой результат в Примере. Можно сделать вывод, что игры команды получаются малорезультативными.

«Эйбар» не может выиграть уже на протяжении 12 матчей во всех турнирах. Последний раз «оружейники» уходили с поля в качестве победителя еще 7 января, когда в Кубке Испании переиграли скромный «Лас-Росас».

У «Эйбара» также есть потери. Не помогут команде в этой игре Педро Бигас, Роберто Корреа, Коте, Йосинори Муто и Эспосито. Все они травмированы.

История встреч

Команды сходились между собой на футбольном поле только 15 раз. 12 побед на счету «Реала», один раз выиграл «Эйбар» и дважды была зафиксирована ничья.

В первом круге «Реал» на выезде добыл уверенную победу со счетом 3:1. На голы Карима Бензема, Луки Модрича и Лукаса «Эйбар» смог ответить лишь одним точным ударом в исполнении Гарсии Кике.

Ориентировочные составы:

«Реал»: Куртуа, Лукас, Варан, Начо, Менди, Каземиро, Иско, Модрич, Винисиус, Бензема, Асенсио.

«Эйбар»: Дмитрович, Рафа, Арбилья, Оливейра, Посо, Альварес, Диоп, Родригес, Гарсия, Сальватьерра, Кике.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой хозяев поля, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.35 по линии Parimatch.

3 апреля, суббота

«Реал» – «Эйбар»
Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано». 17:15
ТВ-трансляция на телеканале «Megogo»
Прогноз Sport.ua — 2:0
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности