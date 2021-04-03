29-й тур
Реал Мадрид
2 : 0
Эйбар
03.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

11 матчей без поражений. Реал выиграл и обошел Барсу, Бензема снова забил

Мадридская команда набрала отличную форму

  • 03.04.2021 19:08
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11 матчей без поражений. Реал выиграл и обошел Барсу, Бензема снова забил
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» в матче чемпионата Испании обыграл «Эйбар» со счетом 2:0 и продлил серию без поражений во всех турнирах до 11-ти встреч.

В Ла Лиге мадридцы выиграли третий раз кряду и поднялись на 2-е место, однако «Барселона», которая отстает на 1 пункт, свой матч сыграет позже.

Отметим, что форвард Карим Бензема забил свой 188 гол за команду и поднялся на 4-е место в списке лучших бомбардиров клуба.

Чемпионат Испании. 29-й тур

Реал - Эйбар 2:0
Голы: Асенсио, 41, Бензема, 73

Реал: Куртуа, Васкес, Милитао, Начо, Менди,  Каземиро, Модрич (Кроос, 61), Марсело (Винисиус, 66), Иско (Аррибас, 68), Асенсио (Родриго, 61), Бензема (Мариано, 80)

Эйбар: Димитрович, Поцо, Оливейра, Арбилья, Соареш, Диоп (Атьенза, 76), Гарсия (Энрич, 61), Альварес, Леон (Родригес, 76), Гил (Инуэ, 46), Кике

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Источник — Sport.ua

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