Йожеф САБО: «После Франции сборную Украины сильно вознесли»

Известный тренер – о ничьей с Казахстаном

  • 01.04.2021 19:40
  • 1395 просмотров
  • 5 комментариев
Йожеф САБО: «После Франции сборную Украины сильно вознесли»
© Футбол 1/2/3. Йожеф Сабо

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился впечатлениями от матча отбора на ЧМ-2022 против Казахстана (ничья 1:1):

«Я считаю, что пресса и болельщики сильно вознесли сборную Украины после ничьи с Францией. Нельзя так делать, поскольку наши футболисты тоже немного взлетели, а падать получилось больно.

Конечно, главная причина неудачи в игре с казахами — нереализация голевых моментов. Есть моменты, но не могут забить. Это был матч, в котором у нашей команды были убойные возможности, соперник даже позволял принимать мяч в штрафной и делать несколько касаний. Тот же Мораес три раза подыгрывал себе мяч, прежде чем нанести удар.

Могли забивать Зубков, Довбик. Голова внизу, а бьют прямо во вратаря. Хотя было время поднять голову и отправить мяч в угол. О чем это говорит? Уровень мастерства, увы, подвел. Конечно, обидно, что сами упустили два очка и не обыграли такого соперника, который был Украине вполне по зубам».

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Источник — zbirna.com

(11 голосов)

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Комментарии
    Орест Орищишин
      Орест Орищишин, 01.04.2021 21:05
    0
    Проблема не в критиці, ми давно не бачили таку слабку збірну. Відбір в групі Д на ЧС вже провалено і змінити щось практично не реально. Під загрозою матчі Євро-2020 через незадовільний стан гравців збірної - проведемо 3 матчі в групі і поїдемо додому. Все це нагадує розвал молодіжної збірної Ротанем.
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 01.04.2021 21:02
    0
    90 минут отбрыкивались от умиротворённых французов , прокатило.Всё - звёзды...Этот статус нужно подтверждать в каждой игре,главное --результат.С таким отношением к делу на предстоящем ЧЕ Украина так же громко обделается как и на предыдущем.
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    Доброгорский Юрий
      Доброгорский Юрий, 01.04.2021 20:51
    0
    Так они сами себя и вознесли...
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    Владимир Кравцив
    online
      Владимир Кравцив, 01.04.2021 20:46
    0
    Если они такие ранимые пижоны, пусть не читают интернет и прессу.
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    maverik
    online
      maverik, 01.04.2021 20:19
    +1
    После Финляндии и Казахстана опустили с небес себя сами,ну а мы не будем жалеть Вас в своих комментариях что заслужили то и получили.
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 01.04.2021 20:19
    +1
    После Финляндии и Казахстана опустили с небес себя сами,ну а мы не будем жалеть Вас в своих комментариях что заслужили то и получили.
    Ссылка
    Орест Орищишин
      Орест Орищишин, 01.04.2021 21:05
    0
    Проблема не в критиці, ми давно не бачили таку слабку збірну. Відбір в групі Д на ЧС вже провалено і змінити щось практично не реально. Під загрозою матчі Євро-2020 через незадовільний стан гравців збірної - проведемо 3 матчі в групі і поїдемо додому. Все це нагадує розвал молодіжної збірної Ротанем.
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 01.04.2021 21:02
    0
    90 минут отбрыкивались от умиротворённых французов , прокатило.Всё - звёзды...Этот статус нужно подтверждать в каждой игре,главное --результат.С таким отношением к делу на предстоящем ЧЕ Украина так же громко обделается как и на предыдущем.
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
      Доброгорский Юрий, 01.04.2021 20:51
    0
    Так они сами себя и вознесли...
    Ссылка
    Владимир Кравцив
    online
      Владимир Кравцив, 01.04.2021 20:46
    0
    Если они такие ранимые пижоны, пусть не читают интернет и прессу.
    Ссылка
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