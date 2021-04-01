Йожеф САБО: «После Франции сборную Украины сильно вознесли»

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился впечатлениями от матча отбора на ЧМ-2022 против Казахстана (ничья 1:1):

«Я считаю, что пресса и болельщики сильно вознесли сборную Украины после ничьи с Францией. Нельзя так делать, поскольку наши футболисты тоже немного взлетели, а падать получилось больно.

Конечно, главная причина неудачи в игре с казахами — нереализация голевых моментов. Есть моменты, но не могут забить. Это был матч, в котором у нашей команды были убойные возможности, соперник даже позволял принимать мяч в штрафной и делать несколько касаний. Тот же Мораес три раза подыгрывал себе мяч, прежде чем нанести удар.

Могли забивать Зубков, Довбик. Голова внизу, а бьют прямо во вратаря. Хотя было время поднять голову и отправить мяч в угол. О чем это говорит? Уровень мастерства, увы, подвел. Конечно, обидно, что сами упустили два очка и не обыграли такого соперника, который был Украине вполне по зубам».