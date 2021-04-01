В пятницу, 2 апреля, состоится матч 20-го тура чемпионата Украины, в котором «Днепр-1» сыграет против «Львова».

Поединок пройдет в Днепре на стадионе «Днепр-Арена», арбитр из Запорожья Максим Козыряцкий даст стартовый свисток в 19:00.

«Днепр-1» – «Львов». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Плеер с трансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Львов».