В матче 19-го тура Первой лиги Украины краматорский «Авангард» на своем поле обыграл тернопольскую «Ниву» со счетом 3:1.
События матча
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Ховбоша (Авангард Кр).
|26'
|ГОЛ ! С пенальти забил Максим Ермоленко (Авангард Кр).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Руслан Зубков (Авангард Кр).
|11'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Роман Толочко (Авангард Кр).
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Источник — Sport.ua
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