Авангард — Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 31 марта, состоится поединок 19-го тура Первой лиги Украины, в котором краматорский «Авангард» примет тернопольскую «Ниву».
Матч состоится в Краматорске на стадионе «Авангард». Прямая трансляция встречи начнется в 15:00.
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Источник — ФК Авангард Краматорск
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