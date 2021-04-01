Ювентус оштрафует трех игроков за нарушение карантина

Уэстон Маккенни организовал вечеринку у себя дома

  • 01.04.2021 18:19
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Ювентус оштрафует трех игроков за нарушение карантина
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

«Ювентус» оштрафует трех игроков команды за нарушение карантинных ограничений. Речь идет о Уэстоне Маккенни, Пауло Дибале и Артуре.

Несколько дней назад Маккенни организовал у себя дома вечеринку, на которую позвал Дибалу, Артура и еще нескольких друзей. Соседи заметили большое скопление людей в доме и вызвали полицию.

Сотрудники полиции выписали всем предусмотренные законом 400 евро штрафа. Теперь же игроков ждут штрафы со стороны клуба, которые, скорее всего, будут намного более крупными.

Ранее защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи заразился коронавирусом.

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Источник — La Stampa

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