ЛЕВЧЕНКО: «Очень болезненная ничья, которая приравнивается к поражению»

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал ничью команды Андрея Шевченко с Казахстаном (1:1) в матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Очень болезненная ничья, которая приравнивается к поражению. Мы полностью переигрывали казахов: 70% владения мячом, 15 ударов в створ... Потеряли очень важные очки. Мы играли очень здорово, создавали моменты, действовали агрессивно, был комбинационный футбол. Но вот этот нелепый гол убил все наши надежды.

После счета 1:1 мы перестали выигрывать единоборства, играть компактно, начались непонятные навесы, проиграли центр поля, что немаловажно. Мы чуть упустили нить игры после пропущенного мяча», - написал Левченко.