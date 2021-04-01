Александр ЗИНЧЕНКО: «Внутри – опустошение»

Хавбек сборной Украины – о ничьей с Казахстаном

  • 01.04.2021 16:07
  • 972 просмотра
  • 10 комментариев
Александр ЗИНЧЕНКО: «Внутри – опустошение»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал ничью с национальной командой Казахстана (1:1) в матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Внутри - опустошение. Я считаю, что результат неудовлетворительный. Три очка в трех матчах... Мы должны были выжимать максимум. Сегодня мы потеряли два очка. Благодарен болельщикам за поддержку. Мы должны делать выводы и двигаться вперед, нам есть к чему стремиться.

Когда команда доходит один раз до ворот, мы не можем пропускать мячи. Мы проигрываем и побеждаем только вместе. Не знаю, в чем причина ничьи, можно говорить о многом. Да, мы можем искать виновных, но никогда не будем этим заниматься. Мы - одно целое и должны усовершенствоваться, разбирать наши ошибки и избегать их. У нас было очень много моментов в первом тайме, нужно было доводить игру до конца, забить несколько мячей и просто контролировать игру, что мы и делали. Это футбол, будет для нас очередным уроком. Надеюсь, будем делать правильные выводы и двигаться дальше.

Результат двигал нас вперед. Очень не хватало болельщиков, потому что в такие моменты они нужны как никогда. Физически чувствовал себя нормально, потому что привык играть в таком ритме. По остальным ребятам - не знаю. Потеря концентрации? Главному тренеру всегда виднее, будем делать поправки. В конце Казахстан сел глубоко в оборону, нужно было что-то делать. Нужно было еще раньше перестроиться под эту игру. Когда соперник начинает глубоко садиться, нужно использовать фланги и насыщать штрафную, искать дальние удары и моменты, а не просто возить мяч поперек поля. Нужно было доставлять мяч в штрафную, чтобы цеплялись наши нападающие.

Матчи против Финляндии и Казахстана будут для нас хорошим уроком. Конечно, мы хотели добиться лучшего результата, но это футбол. Сейчас все едут в клубы и самое главное, чтобы все были в форме и здоровы, не получали травмы. Уже через полтора месяца соберемся, тогда тренер будет говорить, что нам делать», - сказал Зинченко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 01.04.2021 16:35
    +1
    Один из немногих, кто реально бился за команду, не жалея сил, и тот щас соберет "приятных отзывов" от "спецов". Захочет ли он в следующий раз выкладываться на полную при таких раскладах - еще вопрос.
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    Дёнчик Крут
    online
      Дёнчик Крут, 01.04.2021 16:26
    0
    Если результат плохой, значит все не добежали и все не доиграли!Очень мне не понравилась наша защита, даже с Францией, были бы они в форме, наколотили бы мячей аж так!
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    pricolist
      pricolist, 01.04.2021 16:19
    0
    Саша, у нас тоже опустошение, в частности от твоей плохой игры.
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    Ihor86
    online
      Ihor86, 01.04.2021 16:16
    -1
    Сними капитанскую. Не на фарт одел. Отдай Малиновскому
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    Venom
      Venom, 01.04.2021 16:15
    -1
    Ой он даже с сайта эвакуировался
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    Venom
      Venom, 01.04.2021 16:13
    0
    HELLO, IT'S ME, 01.04.2021 16:11
    Животинка, нанюхалась опять?
    Шо гиена за живое зацепил да? В 50 лет решил притвориться малолетним дауном?
    Ссылка
    Venom
      Venom, 01.04.2021 16:13
    0
    HELLO, IT'S ME, 01.04.2021 16:11
    Животинка, нанюхалась опять?
    Тебя вчера когда перебанили ты метнулась на аккаунт папаши своего? Тут 2 варианта это либо либо максимка но у того не хватит ума настолько развернуто написать
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 01.04.2021 16:11
    -3
    Venom, 01.04.2021 16:09
    https://ru-ru.facebook.com/evgenij.kedrov
    ---
    Скажи мне дура ведь не даром тебя ипали всей отарой. Обьясни мне у тебя старческий маразм или ты забыло аккаунт папы своего сменить?
    https://sport.ua/news/531438-bili-bili-i-propustili-sbornaya-ukrainy-ne-sum
    ela-obygrat-kazahstan?page=8#comments9788260 что это а вафлючка?
    Животинка, нанюхалась опять?
    Ссылка
    Venom
      Venom, 01.04.2021 16:09
    0
    HELLO, IT'S ME, 01.04.2021 16:08
    https://ru-ru.facebook.com/evgenij.kedrov
    ---
    Скажи мне дура ведь не даром тебя ипали всей отарой. Обьясни мне у тебя старческий маразм или ты забыло аккаунт папы своего сменить?
    https://sport.ua/news/531438-bili-bili-i-propustili-sbornaya-ukrainy-ne-sum
    ela-obygrat-kazahstan?page=8#comments9788260 что это а вафлючка?
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 01.04.2021 16:08
    -2
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 01.04.2021 16:35
    +1
    Один из немногих, кто реально бился за команду, не жалея сил, и тот щас соберет "приятных отзывов" от "спецов". Захочет ли он в следующий раз выкладываться на полную при таких раскладах - еще вопрос.
    Ссылка
    Дёнчик Крут
    online
      Дёнчик Крут, 01.04.2021 16:26
    0
    Если результат плохой, значит все не добежали и все не доиграли!Очень мне не понравилась наша защита, даже с Францией, были бы они в форме, наколотили бы мячей аж так!
    Ссылка
    pricolist
      pricolist, 01.04.2021 16:19
    0
    Саша, у нас тоже опустошение, в частности от твоей плохой игры.
    Ссылка
    Venom
      Venom, 01.04.2021 16:13
    0
    HELLO, IT'S ME, 01.04.2021 16:11
    Животинка, нанюхалась опять?
    Шо гиена за живое зацепил да? В 50 лет решил притвориться малолетним дауном?
    Ссылка
    Venom
      Venom, 01.04.2021 16:13
    0
    HELLO, IT'S ME, 01.04.2021 16:11
    Животинка, нанюхалась опять?
    Тебя вчера когда перебанили ты метнулась на аккаунт папаши своего? Тут 2 варианта это либо либо максимка но у того не хватит ума настолько развернуто написать
    Ссылка
    Venom
      Venom, 01.04.2021 16:09
    0
    HELLO, IT'S ME, 01.04.2021 16:08
    https://ru-ru.facebook.com/evgenij.kedrov
    ---
    Скажи мне дура ведь не даром тебя ипали всей отарой. Обьясни мне у тебя старческий маразм или ты забыло аккаунт папы своего сменить?
    https://sport.ua/news/531438-bili-bili-i-propustili-sbornaya-ukrainy-ne-sum
    ela-obygrat-kazahstan?page=8#comments9788260 что это а вафлючка?
    Ссылка
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