Александр ЗИНЧЕНКО: «Внутри – опустошение»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал ничью с национальной командой Казахстана (1:1) в матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Внутри - опустошение. Я считаю, что результат неудовлетворительный. Три очка в трех матчах... Мы должны были выжимать максимум. Сегодня мы потеряли два очка. Благодарен болельщикам за поддержку. Мы должны делать выводы и двигаться вперед, нам есть к чему стремиться.

Когда команда доходит один раз до ворот, мы не можем пропускать мячи. Мы проигрываем и побеждаем только вместе. Не знаю, в чем причина ничьи, можно говорить о многом. Да, мы можем искать виновных, но никогда не будем этим заниматься. Мы - одно целое и должны усовершенствоваться, разбирать наши ошибки и избегать их. У нас было очень много моментов в первом тайме, нужно было доводить игру до конца, забить несколько мячей и просто контролировать игру, что мы и делали. Это футбол, будет для нас очередным уроком. Надеюсь, будем делать правильные выводы и двигаться дальше.

Результат двигал нас вперед. Очень не хватало болельщиков, потому что в такие моменты они нужны как никогда. Физически чувствовал себя нормально, потому что привык играть в таком ритме. По остальным ребятам - не знаю. Потеря концентрации? Главному тренеру всегда виднее, будем делать поправки. В конце Казахстан сел глубоко в оборону, нужно было что-то делать. Нужно было еще раньше перестроиться под эту игру. Когда соперник начинает глубоко садиться, нужно использовать фланги и насыщать штрафную, искать дальние удары и моменты, а не просто возить мяч поперек поля. Нужно было доставлять мяч в штрафную, чтобы цеплялись наши нападающие.

Матчи против Финляндии и Казахстана будут для нас хорошим уроком. Конечно, мы хотели добиться лучшего результата, но это футбол. Сейчас все едут в клубы и самое главное, чтобы все были в форме и здоровы, не получали травмы. Уже через полтора месяца соберемся, тогда тренер будет говорить, что нам делать», - сказал Зинченко.