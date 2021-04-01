Гельзина не отлучат от футбола

Президент «Олимпика», скорее всего, отделается штрафом

  • 01.04.2021 15:38
  • 942 просмотра
  • 3 комментария
Гельзина не отлучат от футбола
© ФК Олимпик. Владислав Гельзин

Заседание КДК УАФ по делу президента «Олимпика» перенесли уже второй раз.

Первое заседание КДК УАФ по резонансному «делу Гельзина» должно было состояться 25 марта. Но не состоялось ввиду коронавирусной болезни президента «Олимпика». Планировалось, что вердикт будет объявлен неделей позже, первого апреля. Но и в «день смеха» заседание «карающего меча» нашей футбольной ассоциации не состоялось. Придется ждать следующего четверга.

По нашей информации, полученной в Доме Футбола, пожизненного отлучения, о чем ратовал для Гельзина глава Комитета этики и честной игры УАФ Баранка, не будет. Президенту «олимпийцев», скорее всего, будет «выписан» очень крупный штраф. И якобы сейчас «высокие договаривающиеся стороны» решают, какой именно должна быть окончательная сумма штрафа. 

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 01.04.2021 16:04
    -1
    Это плохо(
    Ссылка
    samird
      samird, 01.04.2021 16:03
    +1
    Обсуждают откупные. Шел 21-й век...
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 01.04.2021 15:57
    0
    Ссылка
    samird
      samird, 01.04.2021 16:03
    +1
    Обсуждают откупные. Шел 21-й век...
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 01.04.2021 15:57
    0
    Ссылка
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