Гельзина не отлучат от футбола

Заседание КДК УАФ по делу президента «Олимпика» перенесли уже второй раз.

Первое заседание КДК УАФ по резонансному «делу Гельзина» должно было состояться 25 марта. Но не состоялось ввиду коронавирусной болезни президента «Олимпика». Планировалось, что вердикт будет объявлен неделей позже, первого апреля. Но и в «день смеха» заседание «карающего меча» нашей футбольной ассоциации не состоялось. Придется ждать следующего четверга.

По нашей информации, полученной в Доме Футбола, пожизненного отлучения, о чем ратовал для Гельзина глава Комитета этики и честной игры УАФ Баранка, не будет. Президенту «олимпийцев», скорее всего, будет «выписан» очень крупный штраф. И якобы сейчас «высокие договаривающиеся стороны» решают, какой именно должна быть окончательная сумма штрафа.

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