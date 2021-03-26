Накануне заседания КДК УАФ. Гельзин уверяет, что у него коронавирус

26 марта состоится заседание Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ, где будут рассматривать поведение президента «Олимпика» Владислава Гельзина после скандального матча против «Шахтера».

В тот день, 6 марта, Гельзин ворвался в судейскую комнату, а затем употребил матерные слова в прямом эфире. На заседание должен был прийти Гельзин, а против него собирались свидетельствовать полтора десятка человек.

Но Гельзин направил в адрес УАФ документ, где подтверждает положительный тест на COVID-19. То есть, на заседание он не придет. Возможно, Гельзину предложат давать показания в видеорежиме онлайн.