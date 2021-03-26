Накануне заседания КДК УАФ. Гельзин уверяет, что у него коронавирус

Будут рассматривать недисциплинированное поведение президента «Олимпика»​​​​​​​

  • 26.03.2021 00:23
  • 435 просмотров
  • 2 комментария
Накануне заседания КДК УАФ. Гельзин уверяет, что у него коронавирус
© ФК Олимпик Донецк. Владислав Гельзин

26 марта состоится заседание Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ, где будут рассматривать поведение президента «Олимпика» Владислава Гельзина после скандального матча против «Шахтера».

В тот день, 6 марта, Гельзин ворвался в судейскую комнату, а затем употребил матерные слова в прямом эфире. На заседание должен был прийти Гельзин, а против него собирались свидетельствовать полтора десятка человек. 

Но Гельзин направил в адрес УАФ документ, где подтверждает положительный тест на COVID-19. То есть, на заседание он не придет. Возможно, Гельзину предложат давать показания в видеорежиме онлайн.

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Источник — ПроФутбол

(4 голоса)

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Комментарии
    fon513
    online
      fon513, 26.03.2021 01:51
    0
    Зря кипел...остьіл и понял что зря...тем более что Олимпик продолжает гореть
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    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 26.03.2021 01:13
    -2
    Наверно просто повтор гола в замедленном режиме глянул и всё понял
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    fon513
    online
      fon513, 26.03.2021 01:51
    0
    Зря кипел...остьіл и понял что зря...тем более что Олимпик продолжает гореть
    Ссылка
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