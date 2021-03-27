ГЕЛЬЗИН: «Мы не из парикмахерской. Если дисквалифицируют, подам в Лозанну»

Президент «Олимпика» прокомментировал свою возможную дисквалификацию

  • 27.03.2021 07:55
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ГЕЛЬЗИН: «Мы не из парикмахерской. Если дисквалифицируют, подам в Лозанну»
© ФК Олимпик Донецк. Владислав Гельзин

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин прокомментировал свою возможную дисквалификацию:

«Мы понимаем, кто возглавляет Комитет этики и честной игры. Баранка меня хотел еще пять лет назад пожизненно отстранить от футбола, но на это должны быть аргументы. Они закрывают нам рты, мы не должны ничего говорить. Понятно, что после матча с «Шахтером» я эмоционально переборщил. Уже неоднократно извинялся. Впрочем, это не повод применять ко мне пожизненную дисквалификацию. Согласен, что я должен понести наказание. Например, дисквалификация до конца сезона, либо условно на какой-то период.

Штраф «Олимпику» уже выписали, запретили играть на стадионе «Динамо» имени Лобановского, на Банникова не дают играть. Что тут еще говорить? Есть другие суды. Раз они хотят таким методом убрать меня, я уйду с должности президента клуба и буду бороться с произволом как гражданское лицо. Это же ненормально. Должны быть какие-то аргументы, чтобы дисквалифицировать меня пожизненно.

В Греции президент ПАОК Иван Cаввиди из-за неудовлетворительного судейства выбежал на поле с пистолетом. Его отстранили от футбольной деятельности на три года. В моем случае, не было ни рукоприкладства, ни угрозы жизни. Я пошел в раздевалку, потому что судьи не комментируют свои действия. Спросил у арбитра: как вы можете аргументировать незасчитанный гол в ворота «Шахтера»? Когда это у них я еще спрошу? Можно не говорить отдельно за эту игру, а в целом, что творится в нашем футболе. Эта система требует реформ, и максимально быстрых.

Если дисквалифицируют пожизненно, конечно, будем обращаться в Лозанну. Будем подкреплять нашу позицию документами. Почему одного человека КДК УАФ рассматривает, а другого – нет. Разве это не смешно?

При любом раскладе «Олимпик» будет жить. Будем подавать апелляцию и бороться. Мы же не из парикмахерской! Я уехал из Донецка, где у меня все забрали. Таких как «Олимпик» – еще два клуба. Имейте хотя бы уважение! УАФ ни разу не предложила нам стадион, какую-то помощь. Ни разу не вышли с нами на связь с каким-то предложением. Ну что это за истории?

Мы очень много знаем. Но если сейчас я буду больше говорить, УАФ будет продолжать штрафовать. Если меня пожизненно отстранят от футбола, получается, мне нужно уйти с должности президента «Олимпика», чтобы уже как гражданское лицо добиваться справедливости и отстаивать свою позицию».

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Источник — Footboom

(2 голоса)

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Комментарии
    FC Liverpool Best!
    online
      FC Liverpool Best!, 27.03.2021 08:43
    0
    Як не дивно, але згоден з Гельзином на всі 100. Шавки прикривають одне одного. Чому не розслідують справу Лучі? Гельзина навіть немає за що відсторонювати. Кварцяний і не таке чудив і всім було все одно. Просто Гельзин наступив на хвіст шайці взяточників на чолі з Луччі.. Проти Луччі є усі докази, але усі мовчать, нічого не розслідують, зате Гельзина прибирають за мати та поведінку після одного матчу, при тому що макаронник систематично всіх ображав і наказувавсуддям судити погано проти своїх ворогів, тобто, навмисно наказував мочити команди, власники яких щось не поділили з недомакаронником.
    Ссылка
    FC Liverpool Best!
    online
      FC Liverpool Best!, 27.03.2021 08:43
    0
    Як не дивно, але згоден з Гельзином на всі 100. Шавки прикривають одне одного. Чому не розслідують справу Лучі? Гельзина навіть немає за що відсторонювати. Кварцяний і не таке чудив і всім було все одно. Просто Гельзин наступив на хвіст шайці взяточників на чолі з Луччі.. Проти Луччі є усі докази, але усі мовчать, нічого не розслідують, зате Гельзина прибирають за мати та поведінку після одного матчу, при тому що макаронник систематично всіх ображав і наказувавсуддям судити погано проти своїх ворогів, тобто, навмисно наказував мочити команди, власники яких щось не поділили з недомакаронником.
    Ссылка
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