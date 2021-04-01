В поединке 19-го тура Первой лиги Украины «Альянс» дома сыграл вничью с «Агробизнесом» (1:1).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Альянс» — «Агробизнес» — 1:1
Голы: Шарай, 30 — Ефанов, 85, автогол
События матча
|85'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Руслан Ефанов (Альянс).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Шарай (Альянс).
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Источник — ФК Альянс
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