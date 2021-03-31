Альянс — Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 31 марта, состоится поединок 19-го тура Первой лиги Украины, в котором «Альянс» примет «Агробизнес».
Матч состоится на стадионе «Альянс-Арена» в селе Байрак. Прямая трансляция встречи состоится в 14:00 по киевскому времени.
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Источник — ФК Альянс
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