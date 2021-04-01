Сборная Украины повторила рекорд 13-летней давности

Сыграв в результативную ничью с Казахстаном (1:1), сборная Украины продлила свою домашнюю голевую серию до 14 матчей. Тем самым украинцы повторили личный рекорд, установленный в 2005-2008 г.г. Последний раз наша команда не сумела пробить защиту гостей 9 октября 2017 года, когда на НСК «Олимпийский» уступила хорватам в поединке отборочного турнира чемпионата мира - 0:2.

Самые продолжительные домашние голевые серии сборной Украины