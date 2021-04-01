Сборная Украины повторила рекорд 13-летней давности

Сыграв в результативную ничью с Казахстаном (1:1), сборная Украины продлила свою домашнюю голевую серию до 14 матчей. Тем самым украинцы повторили личный рекорд, установленный в 2005-2008 г.г. Последний раз наша команда не сумела пробить защиту гостей 9 октября 2017 года, когда на НСК «Олимпийский» уступила хорватам в поединке отборочного турнира чемпионата мира - 0:2.
Самые продолжительные домашние голевые серии сборной Украины
|
Серия
|
Началась
|
Соперник
|
Счет
|
Завершилась
|
Соперник
|
Счет
|
14
|
08.10.2005
|
Албания
|
2:2
|
11.10.2008
|
Хорватия
|
0:0
|
14
|
10.11.2017
|
Словакия
|
2:1
|
|
|
|
9
|
20.08.1997
|
Албания
|
1:0
|
04.09.1999
|
Франция
|
0:0
|
8
|
14.11.2015
|
Словения
|
2:0
|
09.10.2017
|
Хорватия
|
0:2
|
6
|
11.06.1995
|
Хорватия
|
1:0
|
07.06.1997
|
Германия
|
0:0
|
5
|
28.04.2004
|
Словакия
|
1:1
|
15.08.2005
|
Израиль
|
0:0
|
5
|
25.05.2010
|
Литва
|
4:0
|
29.03.2011
|
Италия
|
0:2
|
5
|
02.09.2011
|
Уругвай
|
2:3
|
15.06.2012
|
Франция
|
0:2
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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