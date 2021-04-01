Иван ГЕЦКО: «Шевченко, хватит экспериментировать!»

Специалист подвел итоги ничьей сборной Украины в матче с Казахстаном (1:1)

  • 01.04.2021 12:50
  • 2126 просмотров
  • 3 комментария
Иван ГЕЦКО: «Шевченко, хватит экспериментировать!»
© УАФ. Андрей Шевченко

Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко прокомментировал ничью украинской национальной команды с Казахстаном (1:1) в рамках отбора на ЧМ-2022.

«Полное разочарование. Прежде всего, хочу сказать Андрею Шевченко и его помощникам: хватит экспериментировать, у его подопечных не тот уровень квалификации, чтобы качественно переходить от одной тактической схемы на другую. Необходимо остановиться на одной-двух расстановках и доводить их до совершенства.

Вчера, на мой взгляд, Андрей Шевченко снова не угадал со стартовым составом, в частности, с первых минут нужно было бросить в бой Александра Зубкова. Да и, принимая во внимание, что казахи будут играть вторым номером, смело можно было сыграть в три защитника. Конечно, найдутся оппоненты, которые будут утверждать, что если бы наши использовали хотя бы половину из созданных голевых моментов, то я бы высказывался иначе. Но в том и дело, что уровень исполнительского мастерства футболистов не позволяет выиграть на классе и добиваться нужного результата даже в противостоянии с казахами. И если так и дальше будем «прогрессировать», то проблемы у нас могут возникнуть даже с представителями футбольных стран-карликов.

Что больше всего беспокоит, так это отсутствие в сборной лидеров. Новый капитан Александр Зинченко пока на эту роль не годится. Скорее всего, из-за того, что в «Mанчестер Сити» он годами, образно говоря, на подтанцовке и не умеет брать игру на себя. В лучшем случае, в сборной его нужно использовать в средней зоне, на левом фланге ему не хватает скорости и острых продолжений.

Как и в предыдущем матче с финнами, у нас снова были проблемы в опорной зоне. Создалось впечатление, что в отсутствие Тараса Степаненко в сборной попросту нет качественного игрока-разрушителя. Вспомните, сколько у нас оказалось на поле наблюдателей, когда казахи сравнивали счет. Не выручил в том эпизоде и вратарь Анатолий Трубин.

И на еще один момент хотелось бы обратить внимание. Если раньше наша сборная, открыв счет, удерживала добытое преимущество, то сейчас такой стойкости уже не хватает. Да и вообще создалось впечатление, что во вчерашнем матче только Руслан Mалиновский четко знал, что ему нужно делать. Но ведь один в поле не воин.

К счастью, за исключением французов, все остальные команды в нашей подгруппе приблизительно одного уровня, и еще не потерян шанс зацепиться за второе место. Только, повторяю, хватит экспериментировать с составом, иначе до финальной части мирового форума в Катаре можно и не добраться»,  — считает Гецко.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Kevko
      Kevko, 01.04.2021 13:32
    0
    Класс игроков невысокий. Можно сказать - посредственный. "Схемами" здесь мало что можно достигнуть. Нужен дух, заряженность, атлетизм...
    Ссылка
    APL
      APL, 01.04.2021 13:08
    +4
    Ну про Зубкова, Ваня, ти канєшно перегнув
    Ссылка
    andeka1968
      andeka1968, 01.04.2021 13:05
    +7
    Згоден, що Шева накосячив і зі складом і з тактикою. Три захисника вистачило би, а Рому треба було на вістрі атаки ставити, а не на фланг, Мораєса - під ним. Але, ми з Казахстаном грали, Карл!!! Цю команду потрібно було сліпими виносити при будь-якій тактиці! Хоть Трубіна вперед, а Мораєса в ворота, все одно МУСИЛИ ВИГРАВАТИ! На це вже неможливо було дивитись! Думаю, причина в непрофесіоналізмі деяких виконавців. Якби Зіна стільки втрат зробив в матчі Ман Сіті, то сів би на лавку на декілька місяців, а вчора косяки один за одним і пропустили після його обрізки. Їм треба зібратись і серйозно поговорити, випити, може морду один одному набити, але не може бути на полі такого пофігизма. Будуть злішими виходити, то і відповідальність буде, чого вчора не було.
    Ссылка
    andeka1968
      andeka1968, 01.04.2021 13:05
    +7
    Згоден, що Шева накосячив і зі складом і з тактикою. Три захисника вистачило би, а Рому треба було на вістрі атаки ставити, а не на фланг, Мораєса - під ним. Але, ми з Казахстаном грали, Карл!!! Цю команду потрібно було сліпими виносити при будь-якій тактиці! Хоть Трубіна вперед, а Мораєса в ворота, все одно МУСИЛИ ВИГРАВАТИ! На це вже неможливо було дивитись! Думаю, причина в непрофесіоналізмі деяких виконавців. Якби Зіна стільки втрат зробив в матчі Ман Сіті, то сів би на лавку на декілька місяців, а вчора косяки один за одним і пропустили після його обрізки. Їм треба зібратись і серйозно поговорити, випити, може морду один одному набити, але не може бути на полі такого пофігизма. Будуть злішими виходити, то і відповідальність буде, чого вчора не було.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 01.04.2021 13:08
    +4
    Ну про Зубкова, Ваня, ти канєшно перегнув
    Ссылка
    Kevko
      Kevko, 01.04.2021 13:32
    0
    Класс игроков невысокий. Можно сказать - посредственный. "Схемами" здесь мало что можно достигнуть. Нужен дух, заряженность, атлетизм...
    Ссылка
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