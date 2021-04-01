Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Сборная Украины может не попасть на чемпионат мира»

43-летний экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко сомневается в выходе украинской национальной команды в финальную часть ЧМ-2022 после домашней ничьей с Казахстаном (1:1).
«Сегодня утром проснулся с мыслью, что мы можем не попасть на чемпионат мира. Все еще не могу понять, как мы вчера отпустили Казахстан!», — написал Левченко.
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Источник — Twitter
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