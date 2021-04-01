Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Сборная Украины может не попасть на чемпионат мира»

Специалист разочарован ничьей «сине-желтых» с Казахстаном (1:1)

  • 01.04.2021 12:16
  • 3238 просмотров
  • 7 комментариев
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Сборная Украины может не попасть на чемпионат мира»
© УАФ

43-летний экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко сомневается в выходе украинской национальной команды в финальную часть ЧМ-2022 после домашней ничьей с Казахстаном (1:1).

«Сегодня утром проснулся с мыслью, что мы можем не попасть на чемпионат мира. Все еще не могу понять, как мы вчера отпустили Казахстан!», — написал Левченко.

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Источник — Twitter

(8 голосов)

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Комментарии
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 01.04.2021 13:21
    0
    Да, с такой игрой на ЧМ нех делать
    Ссылка
    onco-clown
    online
      onco-clown, 01.04.2021 13:10
    +2
    С такой игрой как в последних двух на чемпионат мира ЖЕЛАТЕЛЬНО не попадать.
    Ссылка
    Empty
      Empty, 01.04.2021 13:09
    0
    dudigo78, 01.04.2021 12:31
    вона не може, вона на 99% туди не потрапить.
    Якби був буяльский то попали би ...
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 01.04.2021 13:09
    +1
    Многие здесь говорят о плохом результате, о Шевченко, о настрое на игру.... Но по факту, СбУ сделал одну вещь, за которую в приличном обществе бьют морду, а именно проявило демонстративно неуважение к Казахстану Всем своим видом и игрой показывали, что казахи карлики... такое поведение не позволительно даже французам или Реалу с Баварией Я помню, когда Шахта уничтожала Рому в ЛЧ, Дарио Срна позволил себе своим финтом насмехнуться над разбитым соперником... Так ему тогда прямо на поле объяснили римляне, в чем он неправ
    Ссылка
    bassofon
      bassofon, 01.04.2021 12:52
    0
    Да ну как это, ведь были добыты три таких важных ничьи.
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 01.04.2021 12:37
    0
    Смешно правда Женя.
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 01.04.2021 12:31
    +5
    вона не може, вона на 99% туди не потрапить.
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 01.04.2021 12:31
    +5
    вона не може, вона на 99% туди не потрапить.
    Ссылка
    onco-clown
    online
      onco-clown, 01.04.2021 13:10
    +2
    С такой игрой как в последних двух на чемпионат мира ЖЕЛАТЕЛЬНО не попадать.
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 01.04.2021 13:09
    +1
    Многие здесь говорят о плохом результате, о Шевченко, о настрое на игру.... Но по факту, СбУ сделал одну вещь, за которую в приличном обществе бьют морду, а именно проявило демонстративно неуважение к Казахстану Всем своим видом и игрой показывали, что казахи карлики... такое поведение не позволительно даже французам или Реалу с Баварией Я помню, когда Шахта уничтожала Рому в ЛЧ, Дарио Срна позволил себе своим финтом насмехнуться над разбитым соперником... Так ему тогда прямо на поле объяснили римляне, в чем он неправ
    Ссылка
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 01.04.2021 13:21
    0
    Да, с такой игрой на ЧМ нех делать
    Ссылка
    Empty
      Empty, 01.04.2021 13:09
    0
    dudigo78, 01.04.2021 12:31
    вона не може, вона на 99% туди не потрапить.
    Якби був буяльский то попали би ...
    Ссылка
    bassofon
      bassofon, 01.04.2021 12:52
    0
    Да ну как это, ведь были добыты три таких важных ничьи.
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 01.04.2021 12:37
    0
    Смешно правда Женя.
    Ссылка
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