InStat: Малиновский – лучший игрок матча Украины и Казахстана

Самым полезным игроком матча сборных Украины и Казахстана (1:1) по оценкам InStat стал полузащитник Руслан Малиновский.
Рейтинг эффективности игры украинца, InStat Index, составил 362 балла. В активе хавбека «Аталанты» за 90 минут было 117 ТТД с браком 12%, восемь удачных обводок, шесть ключевых передач и восемь ударов по воротам.
В тройку лучших игроков матча также вошли Сергей Кривцов (331) и Александр Зинченко (316).
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Источник — Sport.ua
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