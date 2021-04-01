InStat: Малиновский – лучший игрок матча Украины и Казахстана

Самым полезным игроком матча сборных Украины и Казахстана (1:1) по оценкам InStat стал полузащитник Руслан Малиновский.

Рейтинг эффективности игры украинца, InStat Index, составил 362 балла. В активе хавбека «Аталанты» за 90 минут было 117 ТТД с браком 12%, восемь удачных обводок, шесть ключевых передач и восемь ударов по воротам.

В тройку лучших игроков матча также вошли Сергей Кривцов (331) и Александр Зинченко (316).

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