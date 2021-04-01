WhoScored: Зинченко – лучший игрок матча с Казахстаном

Авторитетный футбольный веб-портал WhoScored выставил оценки игрокам матча отбора ЧМ-2022 Украина – Казахстан (1:1).
Лучшим в составе обеих команда стал украинец Александр Зинченко, получивший оценку 8.11 балла. На втором месте среди украинцев Руслан Малиновский (8.04), на третьем – Роман Яремчук (7.59). У остальных игроков команды Андрея Шевченко оценки ниже семи баллов.
У Казахстана лучшими стали вратарь Станислав Покатилов (7.8), который совершил девять сейвов, и автор единственного гола Серикжан Мужиков (7.18).
Источник — WhoScored.com
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