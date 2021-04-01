WhoScored: Зинченко – лучший игрок матча с Казахстаном

Совсем немного не хватило для этого звания Руслану Малиновскому

  • 01.04.2021 10:08
  • 368 просмотров
  • 2 комментария
WhoScored: Зинченко – лучший игрок матча с Казахстаном
© УЕФА. Александр Зинченко

Авторитетный футбольный веб-портал WhoScored выставил оценки игрокам матча отбора ЧМ-2022 Украина – Казахстан (1:1).
 
Лучшим в составе обеих команда стал украинец Александр Зинченко, получивший оценку 8.11 балла. На втором месте среди украинцев Руслан Малиновский (8.04), на третьем – Роман Яремчук (7.59). У остальных игроков команды Андрея Шевченко оценки ниже семи баллов.
 
У Казахстана лучшими стали вратарь Станислав Покатилов (7.8), который совершил девять сейвов, и автор единственного гола Серикжан Мужиков (7.18).

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Источник — WhoScored.com

(3 голоса)

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Комментарии
    Αἴᾱς
      Αἴᾱς, 01.04.2021 10:17
    0
    Ну пусть сегодня попьёт пивка. Если Влада разрешит.)
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 01.04.2021 10:11
    0
    І за шо такі великі оцінки???????
    Ссылка
    Αἴᾱς
      Αἴᾱς, 01.04.2021 10:17
    0
    Ну пусть сегодня попьёт пивка. Если Влада разрешит.)
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 01.04.2021 10:11
    0
    І за шо такі великі оцінки???????
    Ссылка
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