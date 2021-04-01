ФЕДЕЦКИЙ: «В первом тайме нужен был второй гол, должны были выигрывать»

Эксперт высказался о матче Украины с Казахстаном

  • 01.04.2021 08:55
  • 83 просмотра
  • 1 комментарий
ФЕДЕЦКИЙ: «В первом тайме нужен был второй гол, должны были выигрывать»
© УАФ

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал ничью сборной Украины с национальной командой Казахстана (1:1) в матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Сложно что-то говорить, все мы ждали победы. Если брать моменты, которые у нас были (Зубкова, Мораеса), нужно было выигрывать. Еще в первом тайме нам нужен был второй гол и он тогда закрыл бы все вопросы. Могло быть все по-другому. Но футбол - вещь непредсказуемая. Где-то этот матч мне напомнил наш матч против Франции. Тогда Франция постоянно атаковала, имела моменты, а мы за счет футбольного фарта сравняли счет. Наша сборная тотально владела игрой, но результат на табло», - сказал Федецкий.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    dd dent
      dd dent, 01.04.2021 09:01
    0
    Прям адмиралясенхyй высказался даже
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 01.04.2021 09:01
    0
    Прям адмиралясенхyй высказался даже
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности