Александр ЗИНЧЕНКО: «Эта ничья будет для нас очередным уроком»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал ничью с национальной командой Казахстана (1:1) в матче квалификации чемпионата мира-2022.
«Да, мы можем искать виновных, но никогда не будем этим заниматься. Мы одно целое, должны усовершенствоваться, разбирать наши ошибки и избегать их.
У нас было очень много моментов в первом тайме. Нужно было доводить игру до конца еще в первом тайме, забить несколько мячей и просто контролировать игру. Что мы и делали.
Это футбол. Будет для нас очередным уроком. Надеюсь, будем делать правильные выводы и двигаться дальше», - сказал Зинченко.
Источник — Футбол 1/2/3
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