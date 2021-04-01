Александр ЗИНЧЕНКО: «Эта ничья будет для нас очередным уроком»

Хавбек сборной Украины – о результате матча с Казахстаном

  • 01.04.2021 05:40
  • 381 просмотр
  • 4 комментария
Александр ЗИНЧЕНКО: «Эта ничья будет для нас очередным уроком»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал ничью с национальной командой Казахстана (1:1) в матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Да, мы можем искать виновных, но никогда не будем этим заниматься. Мы одно целое, должны усовершенствоваться, разбирать наши ошибки и избегать их.

У нас было очень много моментов в первом тайме. Нужно было доводить игру до конца еще в первом тайме, забить несколько мячей и просто контролировать игру. Что мы и делали.

Это футбол. Будет для нас очередным уроком. Надеюсь, будем делать правильные выводы и двигаться дальше», - сказал Зинченко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    Bolella
      Bolella, 01.04.2021 05:58
    0
    телега ты тупая. молчало бы лучше. теперь будешь долго банку греть. отстой
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 01.04.2021 05:38
    0
    Так и на второй год оставят снова.
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 01.04.2021 05:38
    0
    Да наш капитан ещё и юморист...
    Ссылка
    rugby1970
      rugby1970, 01.04.2021 05:34
    +1
    Садись, двойка!
    Ссылка
    rugby1970
      rugby1970, 01.04.2021 05:34
    +1
    Садись, двойка!
    Ссылка
    Bolella
      Bolella, 01.04.2021 05:58
    0
    телега ты тупая. молчало бы лучше. теперь будешь долго банку греть. отстой
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 01.04.2021 05:38
    0
    Так и на второй год оставят снова.
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 01.04.2021 05:38
    0
    Да наш капитан ещё и юморист...
    Ссылка
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