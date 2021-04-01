Александр ЗИНЧЕНКО: «Эта ничья будет для нас очередным уроком»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал ничью с национальной командой Казахстана (1:1) в матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Да, мы можем искать виновных, но никогда не будем этим заниматься. Мы одно целое, должны усовершенствоваться, разбирать наши ошибки и избегать их.

У нас было очень много моментов в первом тайме. Нужно было доводить игру до конца еще в первом тайме, забить несколько мячей и просто контролировать игру. Что мы и делали.

Это футбол. Будет для нас очередным уроком. Надеюсь, будем делать правильные выводы и двигаться дальше», - сказал Зинченко.