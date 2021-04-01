Казахстанские СМИ: «Чудо чудное. Сенсация! Красавцы!»

В среду, 31 марта, в Киеве состоялся поединок отбора на ЧМ-2022, в котором сборная Украины сыграла вничью с национальной командой Казахстана (1:1).

Несмотря на то, что украинцы выглядели явными фаворитами противостояния, казахстанская команда не стушевалась и сумела добыть одно очко. Казахстанские СМИ не скрывали радости — и имели на это полное право.

«Чудо чудное. Сборная Казахстана отобрала очки у Украины в Киеве», — радостно удивляется казахстанское издание Sports.kz.

«Андрей Шевченко выставил откровенно атакующий состав с двумя нападающими, и это давало результат в виде просто уйму голевых моментов у ворот Стаса Покатилова, только везение помогло казахстанцам избежать разгрома еще в первом тайме, когда сумел забить только Роман Яремчук. Талгат Байсуфинов в перерыве сделал сразу три замены, и это дало результат, Серикжан Мужиков дальним ударом закрутил мяч в сетку ворот Анатолия Трубина. Хозяева пошли в атаку, но ничего сделать не смогли. 1:1 — ничья.

Следующий матч на турнире сборная Казахстана проведет 1 сентября дома против Украины.

Таким образом, сборная Казахстана набрала первое очко в нынешнем отборочном цикле. Напомним, в первом матче казахстанские футболисты в Нур-Султане уступили французам — 0:2. Что касается сборной Украины, то она все три своих матча закончила вничью и со счетом 1:1 — с Францией, Финляндией, и вот теперь с Казахстаном», — коротко рассказывает о прошедшем матче Sports.kz.

«Думаю, наш разговор останется в раздевалке. Да, у нас были проблемы по первому тайму, и связаны они, конечно, с тем, что, когда речь идет про спаренные игры, то вторая игра у нас не всегда удачно складывается, беря во внимание такие моменты, как восстановление, переезды, часовые пояса. Второй тайм показал, что при желании можно все поменять. Нужно менять ментальность наших молодых футболистов. Все возможно, второй тайм это показал. Думаю, мы будем над этим работать, и ребята будут прибавлять», — цитирует Sports.kz слова главного тренера сборной Казахстана Талгата Байсуфинова после матча.

«Сенсация! Казахстан вырвал ничью с Украиной — второй по силе командой в нашей группе», — радуется издание Prosports.kz.

«Матч в Киеве команда Байсуфинова начала так же активно, как и с французами. Но если в домашнем матче не было ничего, кроме сиюминутной паники Уго Льориса, то в этот раз получалось создавать яркие подходы. Запомнился удар в створ (несильный) от Абата Аймбетова и неплохой дальний выстрел Серикжана Мужикова.

К сожалению, активность казахстанцев закончилась уже к 15-й минуте. После этого инициативу перехватили хозяева. Атаками «сине-желтых» руководил капитан и игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко.

Сдерживать Зину и его партнеров на этом фланге должен был Тимур Досмагамбетов. И на протяжении 20 минут защитник «Ордабасы» справлялся. Но затем начал допускать одну ошибку за другой. Хозяева почувствовали слабое место и стали целиться именно туда. И добились-таки своего — Досмагамбетов совершил серию ошибок, которая привела к голу в наши ворота. Сначала латераль неудачно отдал пас, пнув в аут. Затем постарался исправиться и перехватить вбрасывание, но неудачно выбил в центр прямо на соперника. Зинченко, подхвативший мяч, выдал открывшемуся на фланге Роману Яремчуку, который вывернул стопу и отправил под дальнюю штангу — 1:0.

После забитого мяча украинцы вжали гостей в их половину поля. Команда Байсуфинова практически не переходила центр поля. Отдельно стоит выделить Стаса Покатилова, который уверенно подменил неожиданно пропавшего из заявки Александра Мокина.

После перерыва казахстанцы повторили тактику стартовых минут. Разница была лишь в том, что сейчас украинцы отвечали атакой на атаку. Но благодаря Покатилову гости сохранили минимальное преимущество, а затем воспользовались свободными зонами в обороне Украины. Казахстанцы перехватили мяч, свеженький Ян Вороговский протащил его до штрафной площади, отдал Азату Нургалиеву, а тот перевел на забытого защитниками Мужикова. И плеймейкер сборной Казахстана напомнил, что у него приличный удар — по стилю гол получился очень похожим на мяч Яремчука.

После пропущенного Андрей Шевченко сделал двойную замену, и хозяева побежали вперед. Казахстанцы еще попытались поймать соперников на контрвыпадах, но Украина слишком распалилась. Теперь убегать в атаки стало слишком опасно — Казахстан только оборонялся. Наши свежие игроки давали движение в центре и на фланге Зинченко, линия обороны справлялась с навесами, на которые свалилась сборная Украины, а Покатилов пару раз по-настоящему спас.

Непробиваемая оборона Казахстана заставила нервничать Шевченко. Наставник хозяев бесновался на бровке, и его нервозность передалась команде. Особенно подверженным влиянию тренера оказался молодой Николай Шапаренко, который после безобидного фола решил потолкаться с двухметровым Сергеем Малым. Наставник сборной Украины понял, чем это грозит, и убрал молодого таланта с поля.

Концовка матча получилась нервной, но голевых моментов хозяева так и не создали. Сборная Казахстана сенсационно вырывает ничью у второй команды группы D и зарабатывает очко в двух матчах с фаворитами», — пишет о поединке Prosports.kz.

«Красавцы! Сборная Казахстана сыграла вничью с Украиной и набрала первые очки в отборе ЧМ-2022», — справедливо хвалит свою команду издание Vesti.kz.

«Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с Украиной и набрала первые очки в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.

Встреча в Киеве завершилась со счетом 1:1. Украинцы вышли вперед на 20-й минуте — гол забил Роман Яремчук, которому ассистировал капитан сборной Украины и футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко.

В первом тайме футболисты сборной Казахстана заработали сразу три предупреждения, отличились Нуралы Алип (6-я минута), Айбол Абикен (36-я) и Серикжан Мужиков (43-я). А перед вторым таймом Талгат Байсуфинов произвел сразу три замены — на поле вместо Тимура Досмагамбетова, Асхата Тагыбергена и Айбола Абикена вышли Марат Быстров, Рамазан Оразов и Ян Вороговский.

В итоге это принесло слови плоды, и на 59-й минуте сборная Казахстана сравняла счет, а автором первого мяча в отборе на ЧМ-2022 стал Серикжан Мужиков. Причем ему также ассистировал капитан — Азат Нургалиев.

Таким образом, Казахстан набрал первое очко после двух матчей, а Украина сыграла третью ничью со счетом 1:1.

Стоит отметить, что перед матчем появилась информация, что ставший лучшим игроком встречи с Францией 39-летний голкипер Александр Мокин объявил о завершении карьеры в сборной Казахстана», — говорится в материале Vesti.kz.

Что ж, сборная Казахстана честно заслужила все похвалы в свой адрес. Играя на выезде с потенциально более сильным соперником, казахстанская команда сумела не только забить ответный гол, но и удержать ничью. Вряд ли это очко поможет сборной Казахстана выйти в финальную часть ЧМ-2022, но самоуважения добавит обязательно.

В материале использованы фото УАФ