Оценки матча Украина – Казахстан. Настоящего льва у Шевченко не нашлось

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 3-го тура квалификации ЧМ-2002.

Хотя от УАФ вручен приз лучшему игроку матча Александру Зинченко, но настоящего льва у Шевченко не нашлось.

Оценки Sport.ua за матч Украина – Казахстан – 1:1:

Замены сборной Украины: Зубков – 5,5; Марлос – 5,5; Довбик – б/о; Тымчик – б/о

Замены сборной Казахстана: Быстров – 6,0; Оразов – 6,0; Вороговский – 6,0; Каримов – 6,0; Тунгышбаев – б/о.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.