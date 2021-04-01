ВИДЕО. Куда смотрел судья? Упущенные моменты Украины, не назначен пенальти

Сборная Украины упустила перевес против Казахстана (1:1) в матче 3-го тура квалификации ЧМ-2022.
Команда Шевченко могла вырвать победу в концовке матча, но не использовала выгодные моменты, а судья не назначил пенальти.
Фантастический момент Зубкова, 70 мин.
Неназначенный пенальти в ворота Казахстана, 89 мин.
Опасный момент Довбика, 90+2 мин.
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Источник — Sport.ua
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