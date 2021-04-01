ВИДЕО. Куда смотрел судья? Упущенные моменты Украины, не назначен пенальти

Команда Шевченко могла вырвать победу в игре против Казахстана

  • 01.04.2021 00:45
  • 678 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Куда смотрел судья? Упущенные моменты Украины, не назначен пенальти
© УЕФА

Сборная Украины упустила перевес против Казахстана (1:1) в матче 3-го тура квалификации ЧМ-2022.

Команда Шевченко могла вырвать победу в концовке матча, но не использовала выгодные моменты, а судья не назначил пенальти.

Фантастический момент Зубкова, 70 мин.

Неназначенный пенальти в ворота Казахстана, 89 мин.

Опасный момент Довбика, 90+2 мин.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
      Jakub Lukasz Salamaj, 01.04.2021 00:53
    +2
    Да не судья виноват, а плохому танцору всегда что то мешает. Забивать надо, и всё.
    Ссылка
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
      Jakub Lukasz Salamaj, 01.04.2021 00:53
    +2
    Да не судья виноват, а плохому танцору всегда что то мешает. Забивать надо, и всё.
    Ссылка
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