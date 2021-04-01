Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Должны играть более солидно»

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился впечатлениями от матча отбора на ЧМ-2022 против Казахстана (1:1):

«Нужно было забивать свои моменты. Мы должны играть чуть быстрее, больше просить за спину и атаковать пространство. У нас все ребята очень умные, но не хватает немного движения в последней фазе.

Нам нужно быть профессионалами. Нельзя грузить себя ментально, после игры ты уже ничего не сделаешь. Нудно сделать выводы и готовиться к следующей игре. Сейчас каждый должен максимально хорошо показать себя в своем клубе, доиграть чемпионат и готовиться к Евро – это главная задача. Мы должны играть более солидно, и в атакующей фазе продуктивно.

Отсутствие Ярмоленко, Коноплянки и Цыганков? Конечно, сказывается. Это клбчевые футболисты для сборной, фланги, которые всегда работают. У них есть время восстановиться и подготовиться к Евро. Все еще впереди.

Все устали, отдали много сил, тяжело было. Это футбол. Я надеюсь, в следующих матчах нам повезет и с реализацией будет лучше, чем сегодня».