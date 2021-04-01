Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я предупреждал их - не транжирить моменты. Это звоночек»

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ничью 1:1 в матче отбора ЧМ-2022 против Казахстана.
«Я думаю, когда создается столько моментов, а потом их транжирить...так получается, что соперник создает один момент и забивает, а мы продолжаем не использовать. Концовка мне не понравилась. Должна быть организация, а у нас игроки, которые должны были играть на своих позициях, потеряли их. Результат негативный, беру ответственность на себя. Я предупредил их в перерыве - не транжирить моменты. Такие игры нужно закрывать. Жаль, что я оказался прав».
«Три матча в неделю - не причина. Я не замечал усталости. Были те, кто подсел, но мы многим давали играть, была ротация. Не вижу проблем в усталости, а вижу проблему в концентрации. Это звоночек, очень серьезный звоночек. Мы должны стать командой. Это тревожные моменты - там ошибку допустили, здесь ошибка и наказали нас».
«Мы должны были закрывать эту игру еще в первом тайме. Соперник забил хороший гол, но мы должны свое реализовать. Реализуй свои моменты - закрыли ли бы все в первом тайме. Что касается моментов с пенальти, то я не комментирую. Сейчас мне тяжело говорить об этом. Если судья не увидел пенальти, то так и быть», - сказал Шевченко в комментарии Футбол 1.
Сборная Украины открыла отбор матчами против Франции, Финляндии и Казахстана. Все завершились вничью 1:1.
Источник — Sport.ua
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В гостях 2:0 Израиль и 4:0 в гостях Австрию.
Дома 8:0 Молдавию (у молдаван самое крупное поражение в истории)
1 Дания 3 3 0 0 14-0 9очков
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И молодежка Дания-21 . Обыграли Россию 3:0.
Команда И В Н П З-П О
1 Дания U21 3 3 0 0 6-0 9
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Вот как надо играть !!!!!
Михайличенко сдулся, Бельгия для него аванс. Мораес уже не торт, а может и никогда им и не был. Марлос мыслями уже на пенсии в Бразилии. Но Шева их выпустил.
Зато Бульский под егосистему не подходит
-
У нас Ротань и Шевченко на сборной учатся...
Гарний склад, цікавий та творчий.
аков
Кто виноват , что команда делает одни и те же ошибки?
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У нас Ротань и Шевченко на сборной учатся...
Дзвіночок був, коли стояли і дивились, як французи забивають гол за голом, поки 7 не набили.
Дзвіночок був, коли у другому матчі спареного туру ледве-ледве виграли у Люксембурга.
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У нас Ротань и Шевченко на сборной учатся...
Звучит красиво, а на деле какая ответственность?
Типа пиз-те только меня, а не команду....
Или в случае не выхода из группы компенсирую понесенные затраты на сборную в период отбора и т.д.
Один раз фраза может проканать, когда после провала в следующей игре виден подъем, но это не наш случай.
Михайличенко сдулся, Бельгия для него аванс. Мораес уже не торт, а может и никогда им и не был. Марлос мыслями уже на пенсии в Бразилии. Но Шева их выпустил.
Зато Бульский под егосистему не подходит
Програла не команда а ти
Кто виноват , что команда делает одни и те же ошибки?
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