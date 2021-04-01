Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я предупреждал их - не транжирить моменты. Это звоночек»

Тренер дал экспресс-комментарий после неудачного матча

  • 01.04.2021 00:01
  • 8136 просмотров
  • 54 комментария
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я предупреждал их - не транжирить моменты. Это звоночек»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ничью 1:1 в матче отбора ЧМ-2022 против Казахстана.

«Я думаю, когда создается столько моментов, а потом их транжирить...так получается, что соперник создает один момент и забивает, а мы продолжаем не использовать. Концовка мне не понравилась. Должна быть организация, а у нас игроки, которые должны были играть на своих позициях, потеряли их. Результат негативный, беру ответственность на себя. Я предупредил их в перерыве - не транжирить моменты. Такие игры нужно закрывать. Жаль, что я оказался прав».

«Три матча в неделю - не причина. Я не замечал усталости. Были те, кто подсел, но мы многим давали играть, была ротация. Не вижу проблем в усталости, а вижу проблему в концентрации. Это звоночек, очень серьезный звоночек. Мы должны стать командой. Это тревожные моменты - там ошибку допустили, здесь ошибка и наказали нас».

«Мы должны были закрывать эту игру еще в первом тайме. Соперник забил хороший гол, но мы должны свое реализовать. Реализуй свои моменты - закрыли ли бы все в первом тайме. Что касается моментов с пенальти, то я не комментирую. Сейчас мне тяжело говорить об этом. Если судья не увидел пенальти, то так и быть», - сказал Шевченко в комментарии Футбол 1.

Сборная Украины открыла отбор матчами против Франции, Финляндии и Казахстана. Все завершились вничью 1:1.

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Источник — Sport.ua

(41 голос)

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Комментарии
    pricolist
      pricolist, 01.04.2021 00:38
    +1
    Володимир Підвірний, 01.04.2021 00:36
    Шевченко будь мущиною, подай завтра у відставку. Ти дуже слабенький тренер, а ця дворова твоя команда так і буде при тобі грати. А на Євро то повний ПРОВАЛ буде. Особливо з тобою. Йди геть.
    Ты серьезно? Тренер, который вывел нашу сборную на Евро нужно после 3 ничьих уволить?) Всегда удивлялся с таких людей.
    Ссылка
    pricolist
      pricolist, 01.04.2021 00:37
    0
    Это не прямая речь Шевченко, где "значит" через слово?)
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    Володимир Підвірний
      Володимир Підвірний, 01.04.2021 00:36
    -2
    Шевченко будь мущиною, подай завтра у відставку. Ти дуже слабенький тренер, а ця дворова твоя команда так і буде при тобі грати. А на Євро то повний ПРОВАЛ буде. Особливо з тобою. Йди геть.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 01.04.2021 00:33
    -1
    Ладно, нету смысла горевать. Главное чтобы команда сделала выводы, и пусть мы обделались сегодня, я считаю это пока не критично. Главное на Евро выступить нормально, осадок остался, но нужно забывать, ничего не поделаешь.
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    KARABAS55
      KARABAS55, 01.04.2021 00:29
    +1
    Я тоже думаю что в этой игре Буяльский был бы уместен. Он в завершении очень опасен, я бы задал Шеве вопрос, можно ли было выпустить Буяльского во 2-ом тайме.
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    alekos59
      alekos59, 01.04.2021 00:29
    +2
    pzkpfw, 01.04.2021 00:15
    З францією я радів і 2 дні мав настрій , після гри з фінами чуть не впав в депресію а під час і після гри з казахами - покуй ю . яка держава така і збірна
    Нет дядя, збирна и держава это 2 большие разницы, у меня 43 года стажа и пенсия 2200, а у этих мажооров поболе будет. Так что я на свой валидол наработал. Но кажется после Лобана уже ничего хорошего не будет...
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    Zhorik678
    online
      Zhorik678, 01.04.2021 00:28
    +2
    скоро андора будет дрючить украину
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    euro2012_za_2012euro
      euro2012_za_2012euro, 01.04.2021 00:23
    +1
    А посмотрите что Дания творит, к примеру.
    В гостях 2:0 Израиль и 4:0 в гостях Австрию.
    Дома 8:0 Молдавию (у молдаван самое крупное поражение в истории)
    1 Дания 3 3 0 0 14-0 9очков
    /
    /
    И молодежка Дания-21 . Обыграли Россию 3:0.
    Команда И В Н П З-П О
    1 Дания U21 3 3 0 0 6-0 9
    / /
    Вот как надо играть !!!!!
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    VAD
      VAD, 01.04.2021 00:20
    +7
    Зубков играет в Венгрии а не в Германии, и даже не в Бельгии, что от него ожидать?
    Михайличенко сдулся, Бельгия для него аванс. Мораес уже не торт, а может и никогда им и не был. Марлос мыслями уже на пенсии в Бразилии. Но Шева их выпустил.
    Зато Бульский под егосистему не подходит
    Ссылка
    avtv5555
      avtv5555, 01.04.2021 00:20
    +6
    Шевченко с такой твоей ротацией мы сможем выиграть только у сборной Сан Марино.
    Ссылка
    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 01.04.2021 00:20
    +2
    alefteev77, 01.04.2021 00:15
    Представляю, чтобы Шевченко натренерил без Тассотти и Мальдеры. Вообще ничего сенсационного. Шевченко рановато тренировать сборную. Липпи взял сборную на пике.
    -
    У нас Ротань и Шевченко на сборной учатся...
    alefteev77, 31.03.2021 20:56
    Гарний склад, цікавий та творчий.
    Ссылка
    zaza1986
      zaza1986, 01.04.2021 00:19
    +2
    Всему тренерскомк штабу сборной Украины посвящается: https://www.youtube.com/watch?v=hdzu3-F-YYc&ab;_channel=ЕвгенийКаз
    аков
    Ссылка
    zakharka
      zakharka, 01.04.2021 00:19
    +4
    Это не звоночек - это звук сливного бачка
    Кто виноват , что команда делает одни и те же ошибки?
    Ссылка
    avtv5555
      avtv5555, 01.04.2021 00:18
    +2
    Жаль что нет 4 игры Шеченко нашел бы место и для 30 игроков наверное наигрывает на чм 2026 года.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
      euro2012_za_2012euro, 01.04.2021 00:16
    +17
    А там еще Ротань в U-21 смену талантливую готовит...
    Ссылка
    pzkpfw
    online
      pzkpfw, 01.04.2021 00:15
    +8
    З францією я радів і 2 дні мав настрій , після гри з фінами чуть не впав в депресію а під час і після гри з казахами - покуй ю . яка держава така і збірна
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.04.2021 00:15
    +9
    Представляю, чтобы Шевченко натренерил без Тассотти и Мальдеры. Вообще ничего сенсационного. Шевченко рановато тренировать сборную. Липпи взял сборную на пике.
    -
    У нас Ротань и Шевченко на сборной учатся...
    Ссылка
    avtv5555
      avtv5555, 01.04.2021 00:15
    +14
    Шевченко этот провал полностью твой Сборная не место для экспериментов. Наверное почувствовал себя великим тренером Михайличенко полный провал все передачи в никуда, точные только назад и на 5-7 метров. Зачем убирать Мораэса и выпускать всадника без головы Зубкова- ухудшеную копию Беседина Зинченко удары в никуда он не может играть в центре в ман сити наверное тренер поумнее тебя. и какой с него капитан. Худшие игроки по оценкам спорт юа. Михайличенко-5. Зубков-5 Тренер Шевченко-3 плохо, очень плохо и еще намного хуже.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 01.04.2021 00:15
    +6
    Зубков вообще как по мне топор которого по дружбе попросил Ребруха приютить
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
      euro2012_za_2012euro, 01.04.2021 00:13
    +13
    НАША МЕТА-2022 накрывается МЕДНЫМ ПАЗИКОМ !
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
      euro2012_za_2012euro, 01.04.2021 00:16
    +17
    А там еще Ротань в U-21 смену талантливую готовит...
    Ссылка
    avtv5555
      avtv5555, 01.04.2021 00:15
    +14
    Шевченко этот провал полностью твой Сборная не место для экспериментов. Наверное почувствовал себя великим тренером Михайличенко полный провал все передачи в никуда, точные только назад и на 5-7 метров. Зачем убирать Мораэса и выпускать всадника без головы Зубкова- ухудшеную копию Беседина Зинченко удары в никуда он не может играть в центре в ман сити наверное тренер поумнее тебя. и какой с него капитан. Худшие игроки по оценкам спорт юа. Михайличенко-5. Зубков-5 Тренер Шевченко-3 плохо, очень плохо и еще намного хуже.
    Ссылка
    MamiX
    online
      MamiX, 01.04.2021 00:12
    +14
    Сборная превратилась в сброд. Кто попало бегает где попало
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
      euro2012_za_2012euro, 01.04.2021 00:13
    +13
    НАША МЕТА-2022 накрывается МЕДНЫМ ПАЗИКОМ !
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 01.04.2021 00:06
    +12
    Сборной явно не хватает Ярмоленко и Цыганкова
    Ссылка
    Istm
      Istm, 31.03.2021 23:59
    +11
    Дзвіночок був, коли Мальті програли 0:1
    Дзвіночок був, коли стояли і дивились, як французи забивають гол за голом, поки 7 не набили.
    Дзвіночок був, коли у другому матчі спареного туру ледве-ледве виграли у Люксембурга.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.04.2021 00:15
    +9
    Представляю, чтобы Шевченко натренерил без Тассотти и Мальдеры. Вообще ничего сенсационного. Шевченко рановато тренировать сборную. Липпи взял сборную на пике.
    -
    У нас Ротань и Шевченко на сборной учатся...
    Ссылка
    Serega163
      Serega163, 01.04.2021 00:12
    +9
    Что кроется в фразе "ответственность за результат беру на себя"???
    Звучит красиво, а на деле какая ответственность?
    Типа пиз-те только меня, а не команду....
    Или в случае не выхода из группы компенсирую понесенные затраты на сборную в период отбора и т.д.
    Один раз фраза может проканать, когда после провала в следующей игре виден подъем, но это не наш случай.
    Ссылка
    pzkpfw
    online
      pzkpfw, 01.04.2021 00:15
    +8
    З францією я радів і 2 дні мав настрій , після гри з фінами чуть не впав в депресію а під час і після гри з казахами - покуй ю . яка держава така і збірна
    Ссылка
    Игорь Левченко
      Игорь Левченко, 01.04.2021 00:10
    +8
    Это не звоночек, это целый набат.
    Ссылка
    TINKI--1
    online
      TINKI--1, 01.04.2021 00:00
    +8
    Нету Ярмоленка, Цыганкова и уже на красках играть не кому, розганять атаки
    Ссылка
    VAD
      VAD, 01.04.2021 00:20
    +7
    Зубков играет в Венгрии а не в Германии, и даже не в Бельгии, что от него ожидать?
    Михайличенко сдулся, Бельгия для него аванс. Мораес уже не торт, а может и никогда им и не был. Марлос мыслями уже на пенсии в Бразилии. Но Шева их выпустил.
    Зато Бульский под егосистему не подходит
    Ссылка
    VAD
      VAD, 01.04.2021 00:10
    +7
    Твой кэп пешком по полю ходит и стеснется дорабатывать в отборе, чего тогда от остальных ожидать?
    Ссылка
    avtv5555
      avtv5555, 01.04.2021 00:20
    +6
    Шевченко с такой твоей ротацией мы сможем выиграть только у сборной Сан Марино.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 01.04.2021 00:15
    +6
    Зубков вообще как по мне топор которого по дружбе попросил Ребруха приютить
    Ссылка
    Вова Бойко
    online
      Вова Бойко, 31.03.2021 23:59
    +6
    Андрюша! останіх 30хв маліна мертвий був! Але це ж Італія
    Програла не команда а ти
    Ссылка
    Наливайко Діма
      Наливайко Діма, 01.04.2021 00:09
    +5
    Яки моменти в другому тайми?Казахи гру виривняли и шкода,що не вклепали ще одного, показавши стаду його мисце
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 01.04.2021 00:04
    +5
    Надо срочно ротаня в помощь шевченко..
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 31.03.2021 23:59
    +5
    Рибка з головою прогнила. Треба брати тренера з головою.
    Ссылка
    zakharka
      zakharka, 01.04.2021 00:19
    +4
    Это не звоночек - это звук сливного бачка
    Кто виноват , что команда делает одни и те же ошибки?
    Ссылка
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