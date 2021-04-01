Три очка после трех игр. Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022

В Европе завершился 3-й тур квалификации к чемпионату мира 2022

  • 01.04.2021 00:10
  • 2117 просмотров
  • 11 комментариев
Три очка после трех игр. Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022
© УАФ

В Европе завершился 3-й тур квалификации ЧМ-2022.

Сборная Украины упустила перевес в игре против Казахстана (1:1).

Ниже приведены результаты игрового дня. Информация оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Квалификация ЧМ-2022

3-й тур, 31 марта

  • Армения – Румыния – 3:2
  • Австрия – Дания – 0:4
  • Англия – Польша – 2:1
  • Андорра – Венгрия – 1:4
  • Босния и Герцеговина – Франция – 0:1
  • Германия – Северная Македония – 1:2
  • Греция – Грузия – 1:1
  • Испания – Косово – 3:1
  • Литва – Италия – 0:2
  • Лихтенштейн – Исландия – 1:4
  • Молдова – Израиль – 1:4
  • Сан-Марино – Албания – 0:2
  • Северная Ирландия – Болгария – 0:0
  • Украина – Казахстан – 1:1
  • Шотландия – Фарерские острова – 4:0

 
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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    musuk
      musuk, 01.04.2021 00:54
    0
    То так тренерський штаб пробує приспати пильність суперників по ЄВРО-2020, тобто Нідерландів, Австрії (та й після матчу з німцями треба і Пн. Македонію "приспати")
    P. S. Дожились
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 01.04.2021 00:48
    0
    Local78, 01.04.2021 00:22
    Зате не програли нікому. А якщо серйозно, старт відбору провалений. Шанси на 2 місце є, але ми не дорахувались мінімум 4 очка.
    А я думаю максимум 3. Бо не думаю, що хтось всерйоз сподівався навіть на очко із французами. Тож маємо 3 з запланованих 6. Але все одно негусто.
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
      Luisa Spagnoli, 01.04.2021 00:45
    0
    Ничё. Будем в лиги наций всех нагибать. Главное 3 место хоть суметь занять
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
      euro2012_za_2012euro, 01.04.2021 00:39
    0
    Не потеряли ни одного очка и лидируют в своих группах Дания, Италия, Англия и
    Армения (в группе с четырьмя командами которые сильнее)!!!
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 01.04.2021 00:37
    0
    Можна привітати Данію, Бельгію, Францію і Італію з виходом на ЧС-22 Німеччина, Іспанія, Португалія і Хорватія нижче другого місця не зпустяться...
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
      euro2012_za_2012euro, 01.04.2021 00:29
    +3
    А посмотрите что Дания творит, к примеру.
    В гостях 2:0 Израиль и 4:0 в гостях Австрию.
    Дома 8:0 Молдавию (у молдаван самое крупное поражение в истории)
    1 Дания 3 3 0 0 14-0 9очков
    /
    /
    И молодежка Дания-21 . Обыграли Россию 3:0.
    Команда И В Н П З-П О
    1 Дания U21 3 3 0 0 6-0 9
    / /
    Не простули в шести матчах двух сборных.
    Вот как надо играть !!!!!
    Ссылка
    Kle
      Kle, 01.04.2021 00:28
    -1
    Потери очков на ровном месте... Поезд уходит))
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
      euro2012_za_2012euro, 01.04.2021 00:27
    +5
    А там еще Ротань в U-21 смену талантливую готовит...
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
      euro2012_za_2012euro, 01.04.2021 00:25
    +1
    Огонь, вода и медные трубы...
    НАША МЕТА-2022 накрывается МЕДНЫМ ПАЗИКОМ !
    Ссылка
    Local78
      Local78, 01.04.2021 00:22
    +5
    Зате не програли нікому. А якщо серйозно, старт відбору провалений. Шанси на 2 місце є, але ми не дорахувались мінімум 4 очка.
    Ссылка
    DK1970
      DK1970, 01.04.2021 00:20
    +1
    Грёбаный стыд....
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
      euro2012_za_2012euro, 01.04.2021 00:27
    +5
    А там еще Ротань в U-21 смену талантливую готовит...
    Ссылка
    Local78
      Local78, 01.04.2021 00:22
    +5
    Зате не програли нікому. А якщо серйозно, старт відбору провалений. Шанси на 2 місце є, але ми не дорахувались мінімум 4 очка.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
      euro2012_za_2012euro, 01.04.2021 00:29
    +3
    А посмотрите что Дания творит, к примеру.
    В гостях 2:0 Израиль и 4:0 в гостях Австрию.
    Дома 8:0 Молдавию (у молдаван самое крупное поражение в истории)
    1 Дания 3 3 0 0 14-0 9очков
    /
    /
    И молодежка Дания-21 . Обыграли Россию 3:0.
    Команда И В Н П З-П О
    1 Дания U21 3 3 0 0 6-0 9
    / /
    Не простули в шести матчах двух сборных.
    Вот как надо играть !!!!!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
      euro2012_za_2012euro, 01.04.2021 00:25
    +1
    Огонь, вода и медные трубы...
    НАША МЕТА-2022 накрывается МЕДНЫМ ПАЗИКОМ !
    Ссылка
    DK1970
      DK1970, 01.04.2021 00:20
    +1
    Грёбаный стыд....
    Ссылка
    musuk
      musuk, 01.04.2021 00:54
    0
    То так тренерський штаб пробує приспати пильність суперників по ЄВРО-2020, тобто Нідерландів, Австрії (та й після матчу з німцями треба і Пн. Македонію "приспати")
    P. S. Дожились
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 01.04.2021 00:48
    0
    Local78, 01.04.2021 00:22
    Зате не програли нікому. А якщо серйозно, старт відбору провалений. Шанси на 2 місце є, але ми не дорахувались мінімум 4 очка.
    А я думаю максимум 3. Бо не думаю, що хтось всерйоз сподівався навіть на очко із французами. Тож маємо 3 з запланованих 6. Але все одно негусто.
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
      Luisa Spagnoli, 01.04.2021 00:45
    0
    Ничё. Будем в лиги наций всех нагибать. Главное 3 место хоть суметь занять
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
      euro2012_za_2012euro, 01.04.2021 00:39
    0
    Не потеряли ни одного очка и лидируют в своих группах Дания, Италия, Англия и
    Армения (в группе с четырьмя командами которые сильнее)!!!
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 01.04.2021 00:37
    0
    Можна привітати Данію, Бельгію, Францію і Італію з виходом на ЧС-22 Німеччина, Іспанія, Португалія і Хорватія нижче другого місця не зпустяться...
    Ссылка
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