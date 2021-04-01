Три очка после трех игр. Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022

В Европе завершился 3-й тур квалификации ЧМ-2022.
Сборная Украины упустила перевес в игре против Казахстана (1:1).
Ниже приведены результаты игрового дня. Информация оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Квалификация ЧМ-2022
3-й тур, 31 марта
- Армения – Румыния – 3:2
- Австрия – Дания – 0:4
- Англия – Польша – 2:1
- Андорра – Венгрия – 1:4
- Босния и Герцеговина – Франция – 0:1
- Германия – Северная Македония – 1:2
- Греция – Грузия – 1:1
- Испания – Косово – 3:1
- Литва – Италия – 0:2
- Лихтенштейн – Исландия – 1:4
- Молдова – Израиль – 1:4
- Сан-Марино – Албания – 0:2
- Северная Ирландия – Болгария – 0:0
- Украина – Казахстан – 1:1
- Шотландия – Фарерские острова – 4:0
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
P. S. Дожились
Армения (в группе с четырьмя командами которые сильнее)!!!
В гостях 2:0 Израиль и 4:0 в гостях Австрию.
Дома 8:0 Молдавию (у молдаван самое крупное поражение в истории)
1 Дания 3 3 0 0 14-0 9очков
/
/
И молодежка Дания-21 . Обыграли Россию 3:0.
Команда И В Н П З-П О
1 Дания U21 3 3 0 0 6-0 9
/ /
Не простули в шести матчах двух сборных.
Вот как надо играть !!!!!
НАША МЕТА-2022 накрывается МЕДНЫМ ПАЗИКОМ !
В гостях 2:0 Израиль и 4:0 в гостях Австрию.
Дома 8:0 Молдавию (у молдаван самое крупное поражение в истории)
1 Дания 3 3 0 0 14-0 9очков
/
/
И молодежка Дания-21 . Обыграли Россию 3:0.
Команда И В Н П З-П О
1 Дания U21 3 3 0 0 6-0 9
/ /
Не простули в шести матчах двух сборных.
Вот как надо играть !!!!!
НАША МЕТА-2022 накрывается МЕДНЫМ ПАЗИКОМ !
P. S. Дожились
Армения (в группе с четырьмя командами которые сильнее)!!!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.