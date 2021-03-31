РОМЕНСКИЙ: «Желательно, чтобы наша сборная забила Казахстану быстрый гол»

Своими ожиданиями накануне матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 Украина – Казахстан со Sport.ua поделился бывший тренер нашей сборной, экс-вратарь киевского «Динамо» и одесского «Черноморца» Юрий Роменский.

«В воскресенье Андрей Шевченко правильно сказал, что эмоции после неудачного матча с финнами команда оставит в раздевалке, а со следующего дня сконцентрируется исключительно на поединке с казахстанцами, - говорит Юрий Михайлович. – Не время посыпать голову пеплом. Терять очки в предыдущем матче было не желательно, но все еще можно исправить.

Не сомневаюсь, что Шевченко сделал выводы и внесет изменения в состав. Кадровые. Относительно тактики и расстановки говорить сложно, поскольку расположение игроков на поле – понятие довольно условное. Это только с первых минут в предыдущих поединках наша команда действовала с пятью защитниками. Затем расстановка в зависимости от игровых ситуаций постоянно менялась. Поэтому зацикливаться на схемах не надо. Важно, чтобы команда сыграла дисциплинированно в оборонительной фазе и агрессивно в атаке. Желательно забить быстрый гол, чтобы в дальнейшем игралось раскованнее и не было того напряжения, которое сопровождало поединок с финнами.

В воротах очевидно снова будет играть Георгий Бущан. Волею обстоятельств сейчас он объективно сильнейший вратарь в обойме команды. Хотя сомневаюсь, что проведи Андрей Пятов хотя бы пару поединков в составе «Шахтера», в основе играл бы он. Наличие на поле такого опытного голкипера добавляет обороне уверенности. Его умение управлять игрой, четкая игра ногами позволяет защите чувствовать себя увереннее, играть немного выше своих ворот.

Думаю, Украина заработает три очка. Но насколько уверенной будет победа, зависит от того, когда удастся открыть счет», - сказал Роменский.

Поединок Украина – Казахстан состоится 31 марта в Киеве на НСК «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

Иван ВЕРБИЦКИЙ