Кирилл КОВАЛЬЧУК: «Не стоит недооценивать казахов»

Бывший футболист сборной Украины Кирилл Ковальчук поделился ожиданиями от матча команды Андрея Шевченко против Казахстана в квалификации чемпионата мира-2022.
«Сейчас девять моих бывших одноклубников - это игроки сборной Казахстана. Это очень интересная команда. У Казахстана есть очень техничные и трудолюбивые футболисты, но всегда какие-то проблемы с тренерами. Это сборная с большим потенциалом, но все время чего-то не хватает.
В чем разница между Казахстаном и Украиной? В дисциплине. У казахов всегда её не хватало, а у Украины она есть вне зависимости от тренера. Также им не хватает поставленной игры. Наверное, это проблема в тренерах. Нашу сборную всегда боялись за дисциплину, самоотдачу и борьбу на поле. Думаю, что сборная Украины должна победить. Но не стоит недооценивать казахов, потому что они амбициозны и хотят доказывать, что могут играть на равных с сильными сборными», - сказал Ковальчук.
Поединок Украина – Казахстан состоится 31 марта в Киеве на НСК «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 21:45.
Источник — Футбол 1/2/3
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