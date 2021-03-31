Пеп ГВАРДИОЛА: «Агуэро незаменим. Он может продлить свою карьеру на 5 лет»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мыслями о Серхио Агуэро, который в конце этого сезона покинет клуб.

«Серхио незаменим. Да, насчет цифр его можно заменить, но это непросто, когда игрок провел 360 матчей и забил более 250 голов, выигрывал много титулов. Так что он стал легендой, лучшим нападающим, который играл в клубе в этом столетии. Он незаменим в душах, сердцах и умах наших болельщиков, футболистов, с которыми играл рядом, и тренеров, с которыми работал.

Он фантастический человек, и я уверен, что если он сохранит свою агрессию, то сможет продлить свою карьеру дольше и дольше. Может быть, на два, три, четыре или пять лет», - сказал Гвардиола.

Ранее сообщалось, что «Ман Сити» установит статую в честь Агуэро.