Пеп ГВАРДИОЛА: «Агуэро незаменим. Он может продлить свою карьеру на 5 лет»

Наставник «Ман Сити» высказался об аргентинском форварде

  • 31.03.2021 07:40
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Пеп ГВАРДИОЛА: «Агуэро незаменим. Он может продлить свою карьеру на 5 лет»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мыслями о Серхио Агуэро, который в конце этого сезона покинет клуб.

«Серхио незаменим. Да, насчет цифр его можно заменить, но это непросто, когда игрок провел 360 матчей и забил более 250 голов, выигрывал много титулов. Так что он стал легендой, лучшим нападающим, который играл в клубе в этом столетии. Он незаменим в душах, сердцах и умах наших болельщиков, футболистов, с которыми играл рядом, и тренеров, с которыми работал.

Он фантастический человек, и я уверен, что если он сохранит свою агрессию, то сможет продлить свою карьеру дольше и дольше. Может быть, на два, три, четыре или пять лет», - сказал Гвардиола.

Ранее сообщалось, что «Ман Сити» установит статую в честь Агуэро.

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Источник — Sky Sports

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