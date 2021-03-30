Ман Сити установит статую в честь Агуэро. Будет тройная композиция

Игрок останется в памяти болельщиков

  • 30.03.2021 21:28
  • 710 просмотров
  • 1 комментарий
Ман Сити установит статую в честь Агуэро. Будет тройная композиция
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» накануне объявил об уходе из команды форварда Серхио Агуэро, который по итогам сезона станет свободным агентом.

В честь лучшего бомбардира в истории клуба будет установлена статуя рядом со стадионом. Планируется тройная композиция - статуи Агуэро, Давида Силвы и Венсана Компани.

Кроме того, Серхио получит мозаику со своим изображением в академии «Сити». Агуэро забил 257 голов в 384 матчах.

Ожидается, что аргентинский футболист перейдет в «Барселону».

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Источник — BBC

(3 голоса)

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Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 30.03.2021 21:46
    0
    а Фернандиньо?? и как говориться, Агуэро Суареса не слаще )
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 30.03.2021 21:46
    0
    а Фернандиньо?? и как говориться, Агуэро Суареса не слаще )
    Ссылка
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