Ман Сити установит статую в честь Агуэро. Будет тройная композиция

«Манчестер Сити» накануне объявил об уходе из команды форварда Серхио Агуэро, который по итогам сезона станет свободным агентом.
В честь лучшего бомбардира в истории клуба будет установлена статуя рядом со стадионом. Планируется тройная композиция - статуи Агуэро, Давида Силвы и Венсана Компани.
Кроме того, Серхио получит мозаику со своим изображением в академии «Сити». Агуэро забил 257 голов в 384 матчах.
Ожидается, что аргентинский футболист перейдет в «Барселону».
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Источник — BBC
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