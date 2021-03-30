Ман Сити установит статую в честь Агуэро. Будет тройная композиция

«Манчестер Сити» накануне объявил об уходе из команды форварда Серхио Агуэро, который по итогам сезона станет свободным агентом.

В честь лучшего бомбардира в истории клуба будет установлена статуя рядом со стадионом. Планируется тройная композиция - статуи Агуэро, Давида Силвы и Венсана Компани.

Кроме того, Серхио получит мозаику со своим изображением в академии «Сити». Агуэро забил 257 голов в 384 матчах.

Ожидается, что аргентинский футболист перейдет в «Барселону».