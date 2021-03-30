Украина – Казахстан. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Украина – Казахстан.

«В футболе иногда случаются такие моменты, как в матче со сборной Финляндии. Когда мы все уже видели в турнирной таблице плюс три балла за эту игру, к сожалению, соперник сравнял счет. Не нужно в этом копаться и искать крайних, а также посыпать голову пеплом. Нужно смотреть вперед! Есть пословица о том, что умные люди учатся на чужих ошибках. Но лично я считаю, что пока сам не допустишь ошибку, то ты не сможешь внести коррективы. Основатель Alibaba Group уважаемый Джек Ма, миллиардер, говорит: «Ошибка – это лучшее удобрение для завтрашнего успеха». Хорошо, сидя на диване и ни за что не отвечая, критиковать, бурчать и быть всем недовольным. Здесь много ума не надо. Более правильным решением считаю объединение всех вокруг сборной и вера в то, что наша команда будет играть в финальной части чемпионата мира.

С казахским футболом я знаком достаточно хорошо, так как тренировал три разные команды из Казахстана. Там кстати очень толератно и уважительно относятся к Украине, как и у нас к Казахстану. Могу только позитивные слова сказать о взаимоотношениях Украины и Казахстана.

На мой взгляд, футбол в Казахстане прогрессирует. Там развивается инфраструктура, строятся поля, манежи, спорткомплексы и базы. Идет системная работа по подготовке молодых талантов.

Сборную Казахстана с 2020-го года возглавляет Талгат Байсуфинов из Павлодара, который является очень амбициозным специалистом. Я знаком с ним. Он привлек в национальную команду группу молодых футболистов.

В 2012 году, когда я тренировал «Тобол», Федерацией футбола Казахстана с целью поддержания молодых талантов был внесен в регламент закон – два лимитчика до 21 года постоянно должны играть в основном составе. Этот шаг был очень хорошим и дальновидным. Молодые футболисты выросли в уровне, дошли до сборной и стали лидерами своих команд. Молодцы те люди, которые это реализовали.

С 2020 года казахские футболисты не являются легионерами в России, Армении, Кыргызстане и Беларуси. Не случайно группа казахстанских игроков уехала в эти чемпионаты. В частности, Дмитрий Шомко перешел в «Ротор», Марат Быстров – в «Ахмат», Рамазан Оразов – в «Чайку», а Абат Аймбетов – в «Крылья Советов». За армянский «Лори» выступает Тимур Рудосельский, а за белорусский «Энергетик-БГУ» Владислав Васильев. Также в Бельгии цвета «Беерсхота» защищает Ян Вороговский. Но не сможет помочь Казахстану в связи с травмой представитель московского «ЦСКА» Бахтиёр Зайнутдинов. Мы видим, что казахские футболисты уезжают в другие страны и там не являются легионерами. Это хорошо для сборной Казахстана.

Также с 2020 года в Казахстане было снижено государственное финансирование клубов. Поэтому в Казахстане стало меньше легионеров. Но, в свою очередь, стало больше шансов у молодых талантливых игроков, которые могут себя проявить.

Но опыт игроков сборной Украины достаточно высок. Зинченко за «Ман Сити» играет, Малиновский и Коваленко – за «Аталанту». Сборники «Динамо» и «Шахтера» дошли до 1/8 финала Лиги Европы. Яремчук – лидер «Гента», а Зубков – «Ференцвароша». Ребята из сборной Украины играют на высоком уровне постоянно. Ребята из сборной Казахстана идут к этому уровню, что вполне нормально.

Казахстан – организованная и дисциплинированная сборная, имеющая квалифицированных футболистов. На них ничего не давит в отличие от Украины. Казахстан будет пробовать играть раскованно и творчески.

Да, все знают, как хорошо прессингует сборная Украины и как сложно выходить из-под этого прессинга. Все знают о стандартах сборной Украины, которая создает опасность у ворот любого соперника.

Конечно, я как гражданин Украины, желаю победы всем нашим сборным во всех матчах и во всех турнирах. В Казахстане и Грузии, где я работал, меня поймут. В то же время во всех остальных матчах сборной Казахстана в группе с другими соперниками, кроме Украины, я желаю успехов и всего самого наилучшего.

Надеюсь, в матче Украина – Казахстан мы посмотрим настоящее зрелище!», - сказал Грозный.

Матч Украина – Казахстан состоится 31-го марта. Начало встречи в 21:45.