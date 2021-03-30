Энди МАРРЕЙ: «Хотел бы стать футбольным тренером»

Британский теннисист – о своих планах на будущее

  • 30.03.2021 19:06
  • 224 просмотра
  • 2 комментария
Энди МАРРЕЙ: «Хотел бы стать футбольным тренером»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей рассказал о том, чем планирует заниматься после завершения карьеры теннисиста:

«Я люблю спорт, поэтому после тенниса буду заниматься чем-то другим. Могу стать помощником гольфиста. Мне нравится гольф.

Также я бы хотел стать футбольным тренером. Профессиональным, пройти курсы и получить значок».

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Источник — Tennis365

(2 голоса)

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Комментарии
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 30.03.2021 20:14
    0
    А якщо брати Реброва? " Не сріляйте в піоніста".
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 30.03.2021 19:34
    +1
    Езжай в Украину! Здесь получают лицензию все кому не лень, а тренерами сборных назначают полных бездарей(Ротань)
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 30.03.2021 19:34
    +1
    Езжай в Украину! Здесь получают лицензию все кому не лень, а тренерами сборных назначают полных бездарей(Ротань)
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 30.03.2021 20:14
    0
    А якщо брати Реброва? " Не сріляйте в піоніста".
    Ссылка
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