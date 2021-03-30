Энди МАРРЕЙ: «Хотел бы стать футбольным тренером»

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей рассказал о том, чем планирует заниматься после завершения карьеры теннисиста:

«Я люблю спорт, поэтому после тенниса буду заниматься чем-то другим. Могу стать помощником гольфиста. Мне нравится гольф.

Также я бы хотел стать футбольным тренером. Профессиональным, пройти курсы и получить значок».