Энди МАРРЕЙ: «Хотел бы стать футбольным тренером»

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей рассказал о том, чем планирует заниматься после завершения карьеры теннисиста:
«Я люблю спорт, поэтому после тенниса буду заниматься чем-то другим. Могу стать помощником гольфиста. Мне нравится гольф.
Также я бы хотел стать футбольным тренером. Профессиональным, пройти курсы и получить значок».
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Источник — Tennis365
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