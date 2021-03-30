Наставник Аталанты – лучший тренер года в Италии

Джан Пьеро Гасперини завоевал награду во второй раз подряд

  • 30.03.2021 15:32
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Наставник Аталанты – лучший тренер года в Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини завоевал приз «Золотая скамейка», который ежегодно вручается лучшему тренеру года в Италии. Наставник «Аталанты» стал обладателем этой награды во второй раз подряд.

Второе место и приз «Серебряная скамейка» завоевал Филиппо Индзаги, который в прошлом сезоне вывел «Беневенто» из Серии В в Серию А.

Ранее сообщалось о том, что Гасперини может возглавить «Ювентус».

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Источник — La Gazzetta dello Sport

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