Наставник Аталанты – лучший тренер года в Италии

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини завоевал приз «Золотая скамейка», который ежегодно вручается лучшему тренеру года в Италии. Наставник «Аталанты» стал обладателем этой награды во второй раз подряд.
Второе место и приз «Серебряная скамейка» завоевал Филиппо Индзаги, который в прошлом сезоне вывел «Беневенто» из Серии В в Серию А.
Ранее сообщалось о том, что Гасперини может возглавить «Ювентус».
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Источник — La Gazzetta dello Sport
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