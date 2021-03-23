Гасперини - один из претендентов на работу в Ювентусе

По информации итальянской прессы, «Ювентус» уже прорабатывает варианты на случай увольнения наставника Андреа Пирло.

Если команда по итогам сезона не выйдет в Лигу чемпионов, то клуб точно заменит Пирло, а одним из главных претендентов называют тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

Опытный специалист, имея достаточно скромные ресурсы, дважды кряду финишировал в топ-4, а сейчас его команда снова борется за возвращение в Лигу чемпионов.

Еще один вариант «Ювентуса» - Симоне Индзаги, который успешно работает с «Лацио».