Гасперини - один из претендентов на работу в Ювентусе

По информации итальянской прессы, «Ювентус» уже прорабатывает варианты на случай увольнения наставника Андреа Пирло.
Если команда по итогам сезона не выйдет в Лигу чемпионов, то клуб точно заменит Пирло, а одним из главных претендентов называют тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.
Опытный специалист, имея достаточно скромные ресурсы, дважды кряду финишировал в топ-4, а сейчас его команда снова борется за возвращение в Лигу чемпионов.
Еще один вариант «Ювентуса» - Симоне Индзаги, который успешно работает с «Лацио».
Источник — Corriere dello Sport
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