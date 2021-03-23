Гасперини - один из претендентов на работу в Ювентусе

Опытный наставник может возглавить гранд

  • 23.03.2021 17:11
  • 683 просмотра
  • 1 комментарий
Гасперини - один из претендентов на работу в Ювентусе
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации итальянской прессы, «Ювентус» уже прорабатывает варианты на случай увольнения наставника Андреа Пирло.

Если команда по итогам сезона не выйдет в Лигу чемпионов, то клуб точно заменит Пирло, а одним из главных претендентов называют тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

Опытный специалист, имея достаточно скромные ресурсы, дважды кряду финишировал в топ-4, а сейчас его команда снова борется за возвращение в Лигу чемпионов.

Еще один вариант «Ювентуса» - Симоне Индзаги, который успешно работает с «Лацио».

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Источник — Corriere dello Sport

(3 голоса)

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Комментарии
    Ihor86
    online
      Ihor86, 23.03.2021 17:15
    +1
    Звезд он не потянет! Даже с Гомесом одним не ужился,а в Юве полкоманды мажоров.Интересный вариант так это Зидан
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 23.03.2021 17:15
    +1
    Звезд он не потянет! Даже с Гомесом одним не ужился,а в Юве полкоманды мажоров.Интересный вариант так это Зидан
    Ссылка
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